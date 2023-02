Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Course pour la vie Prešov et Liptovský Mikulᚠcontinuent de gagner pour sauver leur peau, alors que Nitra faiblit. Michalovce et Banská Bystrica confirment dans les bonnes places suivis par Trenčín tandis que Zvolen recolle au sommet , Hockey Hebdo le 14/02/2023 à 21:00 Tweeter Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 4-1

Zvolen - Poprad : 6-2

Prešov - Košice : 5-2

Nitra - Banská Bystrica : 1-2

Bratislava - Michalovce : 2-3

Trenčín - Nové Zámky : 3-2



hockeyslovakia.sk Les chevaux de Prešov alignent les victoires - Spišská Nová Ves : 4-1- Poprad : 6-2- Košice : 5-2Nitra -: 1-2Bratislava -: 2-3- Nové Zámky : 3-2 Prešov renoue avec le succès, le septième en dix matchs, pour rester dans la course au maintien. Les chevaux ont remporté avec brio un match contre l'un des favoris, Košice, qui subit un troisième revers de suite. Un bon premier tiers permet aux métallurgistes de mener 2-1. Les chevaux égalisent dès la reprise avant de marquer deux fois en à peine une minute dont un 30ème but de la saison pour Gerlach, 2e compteur de la ligue (auteur de trois points dans cette partie). Košice bombarde pour revenir mais Bespalov tient bon. Un dernier but en cage vide assure une belle victoire des chevaux qui comptent encore 6 points de retard sur le maintien. Le HC MV Transport compte également sur son match en retard pour se rapprocher. Liptovský Mikuláš repasse dans les places qualificatives pour les playoffs en dominant Spišská Nová Ves. Dans un match disputé, les locaux mènent au premier tiers avant d'être logiquement rejoints au score. Le MHk32 accélère au dernier tiers et passe devant à moins de 4 minutes de la sirène. Les lynx perdent leur sang froid et multiplient les fautes dans les derniers instants ce qui permet aux locaux de marquer encore deux fois en powerplay dans l'ultime minute de jeu.

Zvolen recolle à la première place avec une très nette quatrième victoire de suite face à Poprad complètement surclassé. Langkow inscrit un doublé dans le succès des chevaliers.

Banská Bystrica confirme sa cinquième place et lorgne même sur la quatrième en s'imposant difficilement à Nitra. Malgré une domination locale le score reste vierge pendant 40 minutes. Le Corgoň finit par ouvrir le score au début du dernier vingt. Les béliers accélèrent et profitent de deux powerplays pour égaliser et passer devant avec deux buts de Troock. Le HC '05 sombre sous les pénalités mais les locaux rincés ne peuvent revenir et s'inclinent, voyant du coup la dixième place leur échapper et la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Michalovce s'offre la bonne performance de la journée en s'imposant à Bratislava sur la glace du leader et revient dans le top 6. Malgré une nette domination du Slovan les renards parviennent à l'emporter notamment avec deux points de Glazkov.

Trenčín signe une bonne victoire devant ses partisans contre une équipe Nové Zámky qui sort des places protégées. Les buts des frères Mikuš n'ont pas sauvé les taureaux d'un nouveau revers. Le Dukla reste neuvième mais à un point du siège suppérieur.

Classement : HC Slovan Bratislava : 84 pts HKM Zvolen : 84 pts HC Košice : 72 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 69 pts HC '05 Banská Bystrica : 67 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 64 pts HC Mikron Nové Zámky : 63 pts HK Poprad : 60 pts HK Dukla Trenčín : 59 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 52 pts HK Nitra : 51 pts HC MV Transport Prešov : 45 pts







