Tipos Extraliga : De retour ! Le Dukla Trenčín revient dans le top 10. En haut, Spišská Nová Ves, Nitra et Banská Bystrica l'emportent, tout comme Žilina en milieu de tableau Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/11/2024 à 21:00 Spišská Nová Ves - Bratislava : 5-4 TAB

Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica : 1-2 TAB

Nitra - Michalovce : 5-3

Poprad - Žilina : 3-5

Zvolen - Trenčín : 1-4



Photo: Henrich Mišovič TASR Le Dukla Trenčín l'emporte à Zvolen et revient dans le top 10 - Bratislava : 5-4 TABLiptovský Mikuláš -: 1-2 TAB- Michalovce : 5-3Poprad -: 3-5Zvolen -: 1-4 Trenčín retrouve la victoire en s'imposant largement face au HKM. C'est Josling qui marque par deux fois en powerplay qui permet au Dukla de prendre les commandes. Les militaires marquent encore deux fois sans réplique. Une victoire qui permet à Trenčín de grimper dans le bon wagon à la dixième place avec un match de retard sur tous ses adversaires directs. Spišská Nová Ves arrête enfin sa spirale négative après cinq défaites d'affilée, les lynx remportent un match fou aux tirs au but contre le Slovan. Les joueurs de la capitale ont pourtant mené quasiment tout le match et même 4-2 à l'entame du dernier tiers. Mais les locaux sont parvenus à égaliser grâce notamment à un doublé d'Hannoun et à remporter la fusillade. SNV est à quatre longueurs du nouveau leader.

Nitra s'impose solidement à domicile face à Michalovce, après un premier tiers vierge, ce sont pourtant les renards qui prennent les devants avec un doublé de Rönni. Mais un doublé de Pobezal renverse la rencontre. Au dernier tiers, le Corgoň assomme son adversaire et confirme sa place sur le podium.

Banská Bystrica continue de poursuivre ce podium avec une victoire laborieuse arrachée chez le HK32. Les béliers tenaient pourtant la corde en fin de match mais une pénalité permet à Quince d'arracher l'égalisation à deux minutes de la fin. A l'issue de la séance des tirs au but les visiteurs l'emportent tandis que Liptovský Mikuláš glisse à l'avant dernier rang, avec tout de même dix points d'avance sur la zone rouge.

Une nouvelle victoire pour Žilina qui s'impose avec brio à Poprad. Les deux équipes se sont poursuivits tout le match, mais les loups ont toujours mené la danse avant de se détacher définitivement en fin de rencontre. Toujours huitièmes, les Vlci courrent après leur adversaire du jour et le Slovan et avec deux matchs de retard.



Classement : HC Košice : 45 pts HK Spišská Nová Ves : 41 pts HK Nitra : 39 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 38 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 33 pts HK Poprad : 32 pts HC Slovan Bratislava : 32 pts DOXXbet Vlci Žilina : 28 pts HKM Zvolen : 24 pts HK Dukla Trenčín : 24 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 23 pts HC Nové Zámky : 13 pts







