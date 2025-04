Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : De retour dos à dos Košice égalise tandis que Zvolen est à un succès de l'exploit Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/03/2025 à 21:00 Tweeter Košice : 3-6 (2-2)

Zvolen - Spišská Nová Ves : 4-2 (3-1)



Košice égalise après sa victoire au match 4 à Trenčín Trenčín -: 3-6 (2-2)- Spišská Nová Ves : 4-2 (3-1) Košice revient à égalité dans la série avec une belle victoire au quatrième match à Trenčín.Un excellent premier vingt permet aux visiteurs de mener 2-0. Au second vingt, la course poursuite entre les deux équipes se tient serrée, mais les métallurgistes restent devant pour un but, sans jamais avoir été rejoints. Au dernier tiers, Petráš creuse l'écart en double suppériorité. Le Dukla force pour revenir, en vain, il encaisse un dernier but en cage vide. Košice égalise avant un cinquième match devant ses partisans. Nouveau succès pour le HKM qui n'est plus qu'à un match de la demi-finale, alors qu'il a terminé la saison régulière douzième. Spišská Nová Ves qui s'incline pour la troisième fois n'est qu'à un revers de l'élimination, un leader bien terne. Les locaux profitent de l'indiscipline adverse pour marquer quatre buts à rien dans la première période, deux ont été inscrits en powerplay. Les lynx réduisent le score avec un but par période restante mais pas de quoi inquiéter Zvolen.







