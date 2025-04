Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Dernier qualifié Le Dukla Trenčín se qualifie pour les quarts de finale en éliminant Michalovce et Junca Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/03/2025 à 21:00 Tweeter Trenčín - Michalovce : 4-2 (3-2)



TASR Le Dukla Trenčín se qualifie pour les quarts de finale - Michalovce : 4-2 Match décisif pour le premier tour des playoffs à Trenčín, les locaux reçoivent Michalovce pour une ultime rencontre en vue de prendre la dernière place qualificative pour les quarts de finale. Le Dukla semble favori surtout devant son incroyable public mais les renards les ont corrigé au dernier match et auront un avantage psychologique.

Le premier tiers est tendu et disputé, les visiteurs dominent mais le score ne bouge pas après vingt minutes. Le Dukla prend le contrôle du jeu dans le tiers médiant. Lapšanský ouvre finalement la marque à la moitié de la rencontre. Joie de courte durée, il ne faut qu'une minute à Lukosevicius pour égaliser. Dans la foulée, Michalovce est pénalisé, Josling remet Trenčín devant. Trois buts en deux minutes le match s'embale et ce n'est pas fini. Bodák égalise à la 35e. Le Dukla met les bouchées doubles au dernier tiers mais sans succès. Finalement à cinq minutes du terme, Záborský remet Trenčín devant. Michalovce renverse la tendance mais se heurte à Grigals et à sa brigade défensive. Les visiteurs sortent Junca (29 arrêts) pour tenter d'égaliser mais Mráz parvient à récupérer et dégage au loin dans la cage vide pour assurer la victoire et la qualification des siens. Le Dukla Trenčín affrontera Košice en quarts de finale à partir de mercredi. Clap de fin pour Michalovce et son gardien français.







