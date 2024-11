Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Des surprises Žilina et Trenčín déjouent des adversaires du haut de tableau. Spišská Nová Ves creuse son avance en tête, Banská Bystrica passe 3e. Le HK32 sécurise sa place au chaud Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/10/2024 à 21:00 Tweeter Nitra : 3-4 ap

Košice - Žilina : 2-3

Poprad - Spišská Nová Ves : 1-3

Banská Bystrica - Michalovce : 2-1

Liptovský Mikuláš - Nové Zámky : 5-0

Bratislava - Trenčín : 1-2



hckosice.sk Les loups de Žilina l'emportent à Košice

Žilina remporte un succès brillant et capital à Košice. Les loups ouvrent le score au premier vingt avant de marquer deux fois au tiers médiant pour prendre le large à 3-1, Wałęga et Fejes comptent deux points pour les Vlci. Les locaux accélèrent au dernier tiers, reviennent à une longueur mais n'égaliseront pas.

Profitant de la défaite de son dauphin, Spišská Nová Ves s'échappe en tête de la ligue après sa victoire, la 5e de suite, contre Poprad grâce à trois buts dans les dix dernières minutes. Myklukha compte deux points.

Banská Bystrica s'impose de justesse contre Michalovce mais remporte un succès très important qui permet aux béliers de monter sur le podium à la place de leur adversaire du jour. Michalčin l'ancien défenseur de Briançon et Boucher marquent un but et une assistance chacun.

Nitra s'impose laborieusement sur la glace du HKM. Les locaux prennent rapidement une double avance mais le Corgoň parvient à égaliser avant la première sirène. Hecl remet les chevaliers devant au tiers médiant avant une nouvelle égalisation tardive du champion en titre. Il ne faut que 20 secondes de prolongation à Gill pour donner la victoire aux Nitriens.

Liptovský Mikuláš affirme sa place dans le bon groupe en corrigeant Nové Zámky qui s'enfonce de plus en plus à la dernière place. Chmielewski marque un doublé, Quince et Reway comptent aussi deux points. Avec 33 arrêts, Surák signe un très bon jeu blanc.

Trenčín remporte un classico contre le Slovan et s'éloigne un peu de la zone rouge tout en restant au contact des playoffs. Josling et Hudec permettent au Dukla de mener 2-0 après un tiers. Malgré son bombardement tout le reste du match, Bratislava ne peut que réduire le score et doit s'incliner.



Classement : HK Spišská Nová Ves : 38 pts HC Košice : 31 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 29 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 27 pts HK Nitra : 26 pts HC Slovan Bratislava : 24 pts HK Poprad : 23 pts HKM Zvolen : 18 pts DOXXbet Vlci Žilina : 18 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 15 pts HK Dukla Trenčín : 12 pts HC Nové Zámky : 9 pts







