Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Enfin ! Après 9 défaites de suite, Nové Zámky l'emporte enfin. Nitra se rapproche du podium suivit par le Slovan, Žilina assure, tandis que Spišská Nová Ves se fait peur Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 20/12/2024 à 21:00 Tweeter Bratislava : 2-3

Michalovce - Žilina : 2-6

Nitra - Trenčín : 4-1

Nové Zámky - Zvolen : 5-4

Spišská Nová Ves - Poprad : 3-2 ap



TASR Enfin une victoire pour Nové Zámky

Nové Zámky retrouve enfin la victoire après une terrible série de neuf défaites consécutives. Les taureaux infligent un troisième revers de rang à Zvolen. Pourtant la partie était bien mal engagée, le HKM menait 3-0 à l'entame du deuxième tiers. NZ marque deux buts de suite, mais les chevaliers inscrivent un quatrième but par Olsson (le deuxième du match) avant la deuxième sirène et mènent encore de deux longueurs. Les taureaux se relancent au dernier tiers et parviennent à revenir, et même à égaliser. En toute fin de partie, Ritchie le héros local donne l'avantage à 21 secondes de la sirène finale.

Spišská Nová Ves s'est fait peur à domicile mais parvient à sauver les meubles en s'imposant contre Poprad en prolongation sur un but de MacKinnon qui avait déjà égalisé en fin de match.

Nitra se rapproche du podium avec un succès logique à domicile contre le Dukla grâce à deux buts de Buček et de Jackson.

Le Slovan confirme sa bonne forme avec un succès remporté de justesse sur la glace de Banská Bystrica. Certes le club de la capitale a fait la course en tête, mais le but victorieux signé Peterek (son deuxième point de la rencontre) n'a été inscrit qu'à 1'04 de la sirène finale !

Žilina renoue avbec la victoire de la plus belle des manières en corrigeant Michalovce à domicile, son adversaire direct et se rapproche de lui. Les loups avaient marqués trois buts dans le premier tiers sans réponse. Les renards reviennent un peu dans le deuxième tiers, mais la furia visiteuse les emporte avec notamment trois points de Jones. Banská Bystrica -: 2-3Michalovce -: 2-6- Trenčín : 4-1- Zvolen : 5-4- Poprad : 3-2 apretrouve enfin la victoire après une terrible série de neuf défaites consécutives. Les taureaux infligent un troisième revers de rang à. Pourtant la partie était bien mal engagée, le HKM menait 3-0 à l'entame du deuxième tiers. NZ marque deux buts de suite, mais les chevaliers inscrivent un quatrième but par(le deuxième du match) avant la deuxième sirène et mènent encore de deux longueurs. Les taureaux se relancent au dernier tiers et parviennent à revenir, et même à égaliser. En toute fin de partie,le héros local donne l'avantage à 21 secondes de la sirène finale.s'est fait peur à domicile mais parvient à sauver les meubles en s'imposant contre Poprad en prolongation sur un but dequi avait déjà égalisé en fin de match.se rapproche du podium avec un succès logique à domicile contre legrâce à deux buts deet deLeconfirme sa bonne forme avec un succès remporté de justesse sur la glace de. Certes le club de la capitale a fait la course en tête, mais le but victorieux signé(son deuxième point de la rencontre) n'a été inscrit qu'à 1'04 de la sirène finale !renoue avbec la victoire de la plus belle des manières en corrigeantà domicile, son adversaire direct et se rapproche de lui. Les loups avaient marqués trois buts dans le premier tiers sans réponse. Les renards reviennent un peu dans le deuxième tiers, mais la furia visiteuse les emporte avec notamment trois points de

Classement : HC Košice : 60 pts HK Spišská Nová Ves : 56 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 53 pts HK Nitra : 51 pts HC Slovan Bratislava : 48 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts DOXXbet Vlci Žilina : 41 pts HK Poprad : 38 pts HK Dukla Trenčín : 36 pts HKM Zvolen : 35 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HC Nové Zámky : 19 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo