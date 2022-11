HC MV Transport Prešov - HK Nitra : 3-2 (0-0, 2-0, 2-1)



Prešov restait sur une horrible série de huit défaites de rang et occupait la dernière place de l'extraliga slovaque. La réception de Nitra qui sortait d'un bon week end européen en continental cup mais un peu fatiguée pouvait-elle être l'occasion de se relancer ? Corgoň restait sur deux défaites en championnat et espérait rebondir chez la lanterne rouge pour sécuriser sa place dans les dix.

Les visiteurs démarrent pied au plancher la rencontre et viennent mitrailler la cage locale mais Bespalov tient bon. Les Prešoviens plient et commettent des fautes, en infériorité le pressing s'accroît encore mais le score reste vierge tant le Russe s'illustre devant les filets.

Le cheval noir est en powerplay en fin de tiers mais malgré de bonnes tentatives, il ne peut lui non plus percer le coffre. Dès la reprise, Nitra s'offre une énorme occasion, Guman seul devant la cage bute encore sur Bespalov.

La partie s'équilibre et les deux équipes se rendent coup pour coup mais toujours sans ouvrir la marque. Pekarčík s'échappe seul en break mais encore une fois le portier de la rose dévie. A la mi-tiers, Gerlach s'échappe dans la profondeur et vient cueillir O'Connor pour ouvrir la marque (1-0).

Corgoň presse pour revenir à hauteur, mais sans succès, Bespalov virevolte et sa défense l'appuie bien pour repousser au loin la rondelle. Les chevaux lancent de bons contres toujours dangereux. Sur un powerplay en fin de période, Gerlach d'un tir lointain double la mise (2-0).

Dès la reprise, les Nitréens retournent à leur bombardement et cette fois ils finissent par déjouer le gardien moscovite. Solenský lance de la bleue, le puck monte curieusement mais Bespalov parvient à repousser au vol avec son bouclier, le puck retombe au premier poteau, le Letton Buncis pousse au fond pour débloquer le compteur visiteur (2-1).

Prešov subit la pression adverse mais parvient à neutraliser l'offensive bleue et blanche. Les chevaux lancent leur contre et sur l'un d'entre eux ils font mouche. Šimun part en break à deux contre un, au dernier moment il dévie pour Jendrol' qui reprend victorieusement (3-1).

Les joueurs à la rose restent dangereux sur des contres-offensives mais globalement ils gèrent leur avance et jouent le temps. Bespalov écoeure les attaquants nitréens. Finalement en powerplay, Duke envoie un missile depuis le cercle droit et fait trembler les filets prešoviens (3-2).

La fin de match est tendue, Nitra presse pour revenir mais la porte locale est définitivement close.

Le HK MV Transport Prešov remporte enfin une victoire après huit défaites de suite. L'amélioration du jeu des chevaux ressentie lors des deux dernières rencontres s'est confirmée. Si Prešov reste dernier il rejoint au classement à égalité Liptovský Mikuláš avant-dernier, la sortie du tunnel n'est pas loin donc pour le cheval noir. Il se déplacera à Spišská Nová Ves au prochain match pour défier une équipe en forme.

Nitra subit un troisième revers de suite en championnat, toujours dixième Corgoň n'a plus qu'un point d'avance sur les deux derniers, la situation se complique. Vendredi, il recevra Zvolen, troisième du championnat pour un match qui s'annonce délicat.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nikita Bespalov

** : Max Gerlach

* : Abbott Girduckis



Résumé vidéo (en slovaque) de la rencontre :