Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Fin de la saison régulière Dernière journée du championnat avant les playoffs qui démarrent lundi Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/03/2025 à 21:00 Tweeter Nitra : 2-4

Michalovce - Spišská Nová Ves : 7-1

Nové Zámky - Poprad : 0-11

Bratislava - Košice : 0-3

Trenčín - Liptovský Mikuláš : 5-2

Žilina - Zvolen : 5-3



TASR Poprad remporte la dernière place qualificative pour le 2e tour

Devant rien ne bouge avec le succès des mieux classés, Košice termine second sur un bon succès remporté chez le Slovan avec un jeu blanc de Riečický. Nitra reste sur le podium en s'imposant à Banská Bystrica avec un doublé de Čederle. Žilina est quatrième après une victoire face au HKM. Pourtant ce dernier menait 2-0 après un tiers avant d'encaisser cinq but des loups (dont deux pour Avtsin) au tiers médiant et s'incliner fort logiquement. Zvolen affrontera Bratislava au premier tour des playoffs qui démarrent lundi.

Poprad termine en faveur en pulvérisant Nové Zámky qui termine bien tristement sa saison en extraliga avtn sa relégation en 1 liga l'an prochain. Bourque, Calof, Cracknell et Suchý ont tous compté trois points tandis que Vay blanchit. Poprad Banská Bystrica -: 2-4- Spišská Nová Ves : 7-1Nové Zámky -: 0-11Bratislava -: 0-3- Liptovský Mikuláš : 5-2- Zvolen : 5-3Devant rien ne bouge avec le succès des mieux classés,termine second sur un bon succès remporté chez leavec un jeu blanc dereste sur le podium en s'imposant àavec un doublé deest quatrième après une victoire face au. Pourtant ce dernier menait 2-0 après un tiers avant d'encaisser cinq but des loups (dont deux pour) au tiers médiant et s'incliner fort logiquement. Zvolen affrontera Bratislava au premier tour des playoffs qui démarrent lundi.termine en faveur en pulvérisantqui termine bien tristement sa saison en extraliga avtn sa relégation en 1 liga l'an prochain.etont tous compté trois points tandis queblanchit. Poprad termine sixième et se qualifie donc directement pour le deuxième tour.

Spišská Nová Ves assuré de terminer premier est arrivé la fleur au fusil à Michalovce et a laissé filer pour s'incliner très lourdement. Un succès capital pour le Dukla Ingema qui termine 8ème.

Le Dukla termine sur une nette victoire à domicile contre Liptovský Mikuláš avec notamment deux points de Mráz et Bezúch. Trenčín remporte ce match pour du beurre, le leader aura complètement lâché son match laissant une victire aux renards qui terminent donc 8ème et les militaires restent 9èmes et perdent l'avantage de la glace. Les deux équipes s'affronteront au premier tour dès playoffs lundi.



Classement : HK Spišská Nová Ves : 104 pts HC Košice : 101 pts HK Nitra : 97 pts DOXXbet Vlci Žilina : 94 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 88 pts HK Poprad : 86 pts HC Slovan Bratislava : 81 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 80 pts HK Dukla Trenčín : 80 pts HKM Zvolen : 73 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 59 pts HC Nové Zámky : 29 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur