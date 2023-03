Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Fort comme un taureau Les taureaux de Nové Zámky assurent au match 3 et réduisent l'écart dans la série. Dans l'autre, Banská Bystrica reprend les devants Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/03/2023 à 21:00 Tweeter Banská Bystrica : 2-5 (1-2)

Nové Zámky - Zvolen : 5-2 (1-2)



Photographe : TASR - Ján Krošlák Les taureaux de Nové Zámky renversent Zvolen au match 3 Spišská Nová Ves -: 2-5 (1-2)- Zvolen : 5-2 (1-2) Battu les deux premiers matchs en prolongation à l'extérieur, Nové Zámky espère enfin rebondir à domicile dans la série qui l'oppose à Zvolen. Les taureaux démarrent bien, Loggins part en break efface tout le monde et d'un revers ouvre la marque dans une immense clameur. Le HKM montre les dents mais sans succès jusqu'à la première sirène. NZ domine le tiers médiant et Faith seul en break double la mise. Dans la minute suivante un bel échange devant la cage entre Jackson et Tomáš Mikúš permet à ce dernier de porter le score à 3-0. Zvolen inverse la tendance et Stupka mis en orbite au deuxième poteau débloque le compteur local. Messner rapproche le score en toute fin de tiers en powerplay. Malgré une intense pression des chevaliers au dernier tiers, Kantor tient bon. Les verts eux creusent leur avance sur un slap de la bleue de Mamčics qui fait mouche. En fin de match le bombardement de Zvolen ne donne rien, Farley fait un énorme éffort de récupération de pale et lance Tomáš Mikúš qui marque en cage vide pour assurer une large victoire aux taureaux. Quatrième match dès ce soir à Nové Zámky, les locaux feront tout pour égaliser. Spišská Nová Ves qui restait sur une tonitruante au match 2 espérait confirmer pour la première fois devant ses partisans. Mais Banská Bystrica en a décidé autrement. Un doublé de Šoltés donnent une bonne avance aux béliers dès l'entame du match. Les locaux réduisent le score dans les dernières minutes du tiers. Le HC ‘05 accélère encore au tiers médiant et marque trois fois de plus contre une pour son adversaire. Au dernier tiers les lynx pressent pour revenir mais sans réusltat. Les béliers ne s'endorment pas et suivent sans problème le rythme pour conserver jusqu'au bout leur nette avance. Šoltés et Kontos terminent le match à 3 points. Banská Bystrica remporte avec confiance ce match 3 et reprent les devants dans la série, elle récupère également l'avantage de la glace. Le quatrième match à lieu dès ce soir, toujours à Spišská Nová Ves.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dávid Šoltés ( HC ‘05 Banská Bystrica)

** : Tomáš Mikúš (HC Mikron Nové Zámky)

* : Kristoff Kontos ( HC ‘05 Banská Bystrica) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







