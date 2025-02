Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Fou Zvolen remporte un match fou et conserve sa place qualificative malgré la pression du HK32. Žilina et Banská Bystrica assurent dans la bonne partiedu tableau. Poprad et Trenčín font le job en milieu de tableau en dominant des clubs du haut Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/02/2025 à 21:00 Tweeter Banská Bystrica - Michalovce : 5-4

Košice - Žilina : 2-3 TAB

Liptovský Mikuláš - Nové Zámky : 3-0

Poprad - Spišská Nová Ves : 4-0

Zvolen - Nitra : 7-6 ap

Bratislava - Trenčín : 2-4



TASR Zvolen remporte un match incroyable contre Nitra - Michalovce : 5-4Košice -: 2-3 TAB- Nové Zámky : 3-0- Spišská Nová Ves : 4-0- Nitra : 7-6 apBratislava -: 2-4 Zvolen remporte un match complètement fou contre Nitra. Le champion en titre mène 3-0 après un tiers, mais le HKM égalise dans le tiers médiant. Buček donne l'avantage aux visiteurs au dernier tiers mais les locaux inscrivent trois buts de suite pour prendre le large. Buček rapproche le score à 59 secondes du terme pour compléter le hat-trick. Buček réussit une incroyable performance et arrache l'égalisation à 18 secondes du terme. Fairbrother met fin à ce match dingue en prolongation.

Liptovský Mikuláš reste en course pour les playoffs avec un succès net contre Nové Zámky dernier de la classe. Surák blanchit avec 22 arrêts. Žilina s'impose aux tirs au but chez le leader Košice. Les deux équipes se neutralisent tout le match malgré une domination plutôt nette des loups. Après une longue séance de fusillade, les Vlci l'emportent.et se rapprochent de la troisième place. Banská Bystrica aligne un deuxième succès de suite consécutif en dominant Michalovce dans un match renversant. Les renards menaient 3-1 à la mi-match mais les locaux parviennent à égaliser au début du dernier tiers. Le Dukla Ingema repasse encore devant, mais les béliers égalisent et l'emportent en powerplay à 5 minutes de fin sur un but de Kukuča, son deuxième du match.

Poprad se rapproche de la septième place en corrigeant Spišská Nová Ves qui subit une deuxième humiliation de suite sans marquer de but. Vay blanchit avec 33 arrêts, Török inscrit un doublé.

Le Dukla s'impose à Bratislava dans le classico. Une rencontre rapidement pliée puisque Trenčín menait 4-0 après un tiers. Le Slovan réduit anecdotiquement la mise avec un but à chacun des deux derniers tiers.

Classement : HC Košice : 89 pts HK Spišská Nová Ves : 85 pts HK Nitra : 82 pts DOXXbet Vlci Žilina : 78 pts HC Slovan Bratislava : 75 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 75 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 69 pts HK Poprad : 68 pts HK Dukla Trenčín : 67 pts HKM Zvolen : 62 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 58 pts HC Nové Zámky : 29 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo