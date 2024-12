Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Impressionnant Nové Zámky impressionne, Nitra monte sur le podium, suivit par le Slovan, Poprad se replace, Košice est toujours leader Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/12/2024 à 21:00 Tweeter Nové Zámky - Banská Bystrica : 4-0

Poprad - Michalovce : 3-0

Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 4-5 ap

Trenčín - Bratislava : 2-4

Žilina - Košice : 1-2

Zvolen - Nitra : 4-5 TAB



TASR Nové Zámky écrase Banská Bystrica

Nové Zámky impressionne avec une deuxième victoire de suite mais cette fois avec brio en étrillant les béliers de Banská Bystrica. Rychlík blanchit avec 38 arrêts.

Košice est toujours leader après un succès serré contre le promu des Vlci.

Spišská Nová Ves, reste deuxième après une victoire laborieuse à Liptovský Mikuláš. Malmené durant la majeure partie du match, le HK32 arrache l'égalisation par Egle à 1'03 du terme alors qu'il est en infériorité numérique. SNV repart et l'emporte en prolongation grâce à Kestner qui inscrit son deuxième but du match.

Nitra monte sur le podium en remplaçant les béliers après un succès aux tirs au but à Zvolen. Le point sauvé par les chevaliers leur permet de monter à la neuvième place.

Le Slovan toujours cinquième se rapproche de la quatrième place grâce à un bon succès à Trenčín avec un doublé de Peterek et trois points de Takáč.

Classement : HC Košice : 63 pts HK Spišská Nová Ves : 58 pts HK Nitra : 53 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 53 pts HC Slovan Bratislava : 51 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts HK Poprad : 41 pts DOXXbet Vlci Žilina : 41 pts HKM Zvolen : 36 pts HK Dukla Trenčín : 36 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 33 pts HC Nové Zámky : 22 pts







