Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Julian Junca blanchit Deuxième blanchissage de la saison pour Junca. Košice conforte sa première place, 8e victoire de suite pour Žilina cinquième. Le Dukla grimpe au huitième rang Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/01/2025 à 21:00 Tweeter Košice - Liptovský Mikuláš : 4-1

Žilina - Banská Bystrica : 3-2

Poprad - Michalovce : 0-1

Trenčín - Nové Zámky : 4-1



Photographe : TomᚠFeigl pouyr hcdukalmichalovce.sk Junca blanchit Poprad - Liptovský Mikuláš : 4-1- Banská Bystrica : 3-2Poprad -: 0-1- Nové Zámky : 4-1 Michalovce s'impose à Poprad sur le plus petit des scores mais Junca signe son deuxième jeu blanc de la saison avec 20 arrêts. Škvarek inscrit l'unique but de la partie. Les renards prennent quatre points d'avance sur son adversaire du soir. Košice le leader n'a pas tremblé contre le HK32 en bas de tableau et s'impose nettement. Un bon 3-0 au tiers médiant a permis de prendre le large. Pollock inscrit un doublé et trois points.

Žilina aligne une huitième victoire consécutive en dominant Banská Bystrica. Les loups démarrent bien et mènent jusqu'à 3-0 grâce notamment à un doublé de Wałęga. Deux buts en deux minutes relancent les béliers qui malgré leurs efforts ne reviendront pas. Les Vlci récupèrent la cinquième place de leur adversaire du jour.

Le Dukla remporte nettement la rencontre contre Nové Zámky qui s'enfonce avec une quatrième fois de suite. Trenčín s'empare de la huitième place.



Classement : HC Košice : 77 pts HK Spišská Nová Ves : 70 pts HK Nitra : 67 pts HC Slovan Bratislava : 66 pts DOXXbet Vlci Žilina : 64 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 64 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 54 pts HK Dukla Trenčín : 53 pts HK Poprad : 50 pts HKM Zvolen : 49 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 45 pts HC Nové Zámky : 28 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur