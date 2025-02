Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Junca et Michalovce triomphent Michalovce continue de remonter, Poprad suit. Spišská Nová Ves recolle au sommet, Nitra reste troisième. En bas, Zvolen prends un peu d'air Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/02/2025 à 21:00 Tweeter Poprad - Liptovský Mikuláš : 3-0

Bratislava - Michalovce : 2-3

Trenčín - Spišská Nová Ves : 3-4

Zvolen - Nové Zámky : 4-3 TAB

Žilina - Nitra : 1-5



TASR Junca et Michalovce s'imposent à Bratislava - Liptovský Mikuláš : 3-0Bratislava -: 2-3Trenčín -: 3-4- Nové Zámky : 4-3 TABŽilina -: 1-5 Le Dukla Ingema remporte sa troisième victoire consécutive en s'imposant à Bratislava. Menés 3-0 après deux tiers, le Slovan marque deux buts en fin de match mais qui ne le sauveront pas. Junca repousse 33 lancers. Spišská Nová Ves recolle à la tête du championnat avec un succès étriqué sur la glace de Trenčín. Les lynx mènent 3-1 après un tiers avec un doublé de Meireles. Profitant de powerplays, le Dukla se rapproche au tiers médiant puis d'égaliser au dernier. Mais à moins de cinq minutes du terme, Meireles complète le tour du chapeau et donne la victoire. Nitra confirme sur le podium en s'imposant triomphalement à Žilina qui subit une troisième déroute consécutive. Jackson compte deux points dans cette victoire.

Poprad confirme sa bonne forme de l'hiver avec un net succès contre le HK32. Après à peine 31 secondes de jeu, Cracknell ouvre le score. Nauš double la mise après 5 minutes de jeu. Les chamois dominent le restent de la rencontre avec un dernier but en cage vide. Vay blanchit avec 23 arrêts.

Le HKM a peiné à domicile contre Nové Zámky et l'emporte aux tirs au but. Les taureaux ont mené deux fois dans la partie mais Zvolen parvient à revenir à chaque fois avant de remporter la séance de fusillade. Cela lui permet de s'éloigner du fond du trou.



Classement : HC Košice : 85 pts HK Spišská Nová Ves : 85 pts HK Nitra : 78 pts HC Slovan Bratislava : 75 pts DOXXbet Vlci Žilina : 73 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 66 pts HK Poprad : 65 pts HK Dukla Trenčín : 64 pts HKM Zvolen : 57 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 55 pts HC Nové Zámky : 29 pts







