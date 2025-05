Košice - Nitra : 5-4 ap (4-3)



Košice remporte le titre de champion, son dixième - Nitra : 5-4 ap

On y est, le septième match de la finale d'Extraliga slovaque, l'équipe qui le remportera sera sacrée championne 2025. Košice à le privilège d'évoluer à domicile, mais les métallurgistes ont gaspillé deux balles de match dans cette finale et devront bien serrer les boulons pour éviter de douter. Nitra mené 3-1 a réussir à revenir et reste sur deux victoires consécutives. Tout se joue sur un seul match, la moindre erreur peut être fatale.

Le match démarre vite et une première faute est sifflée contre les locaux, Passolt en profite pour ouvrir les compteurs (0-1).

Le jeu reste très disputé mais une faute tombe cette fois sur les casques nitréens. Les métallurgistes s'installent et l'inévitable Jääskeläinen égalise (1-1).

Décidément les unités spéciales sont importantes dans ce dernier match de finale, Jackson remet Nitra devant en powerplay (1-2).

Le pressing local ne donne rien en fin de période. Les métallurgistes sombrent sous les fautes en début de deuxième vingt. En double powerplay, le Corgoň n'avait plus qu'à pousser pour prendre une double avance grâce à Passolt de nouveau (1-3).

Les locaux poussés par leur public renversent la tendance et montrent les dents. Martel réduit la marque peu après que la moitié de la rencontre soit passée (2-3).

Nitra conserve son avance et ne recule pas trop, ne voulant pas se faire rejoindre. Mieux encore en toute fin de période, Descheneau en break après sa sortie du cachot redonne deux longueurs d'avance au champion en titre qui se rapproche un peu plus de la coupe (2-4).

Le match bascule de nouveau en tout début de dernier vingt, Mezei est expulsé, donnant ainsi cinq minutes de powerplay aux locaux. Gildon canonne de la bleue, Zigo dévie au fond pour rapprocher la marque (3-4).

Les locaux ne parviennent pas à égaliser malgré ce long powerplay. Ils restent motivés et sur un bon contre, Petráš dévie vers Rogoň qui envoie un missile au fond et fait exploser l'arena (4-4).

La fin de match est intense avec de nettes chances de part et d'autres mais les deux gardiens s'appliquent pour tenir bon. Dans les dernières secondes de jeu, Bubela est pénalisé pour une crosse en plein visage de son adversaire. Si Košice ne peut en profiter avant la sirène finale, en prolongation les métallurgistes poussent en powerplay. Chovan dans le cercle gauche envoie une passe parfaite de l'autre côté, Martel reprend en one-timer et fait trembler les filets et sauter le toît de l'arena qui chavire de bonheur (5-4).

Košice remporte un septième match compliqué après avoir été mené 3-1 et 4-2 mais a réussi a renverser la rencontre et s'adjuge un dixième titre de son histoire deux ans après son dernier. Nitra perd sa couronne après un match fou.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Danick Martel

** : Josh Passolt

* : Filip Krivošík