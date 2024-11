Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : L'ascension des chamois Les chamois de Poprad remontent au général tandis que le leader et son dauphin sont vaincus. Nitra se rapproche, le HK32 et le Dukla poursuivent leur duel à distance Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/11/2024 à 21:00 Tweeter Michalovce - Poprad : 2-3

Spišská Nová Ves - Nitra : 3-4 ap

Liptovský Mikuláš - Košice : 4-1

Nové Zámky - Trenčín : 5-7

Bratislava - Zvolen : 2-1 ap

hkduklamichalovce.sk Poprad l'emporte à Michalovce et passe cinquième

Poprad remporte un bon succès sur la glace du Dukla Ingema qui inquiète avec un quatrième revers de suite. Junca réalise 28 arrêts dans la défaite des siens, Michnáč marque vainement deux points. Grâce à ce succès les chamois dépassent leur adversaire du soir et sont désormais cinquièmes.

Nouveau revers pour le leader Spišská Nová Ves, le troisième de suite, cette fois face à Nitra qui l'emporte en prolongation sur un but de Ritchie. Le point sauvé par les lynx leur permet toutefois de s'éloigner un peu de son premier poursuivant. Le champion en titre n'a arraché l'égalisation qu'en toute fin de partie grâce à un troisième but de Buček dans cette rencontre.

Excellente opération pour Liptovský Mikuláš net vainqueur à domicile d'une équipe de Košice qui s'est litéralement effondrée dans le dernier tiers en encaissant trois buts sans réplique. Chmielewski marque un doublé et trois points. Le HK32 reste dans la bonne zone du classement.

Trenčín remporte une quatrième victoire d'affilée en dominant Nové Zámky dans un match très offensif avec pas moins de 12 buts inscrits. Le Dukla démarre pied au plancher et mène 5-1 à la moitié de la rencontre mais les taureaux s'accrochent et reviennent à une longueur à la fin du tiers médiant. Le club de l'armée reprend le large et l'emporte finalement logiquement. A noter les doublés de Jendek et Thomas chez les locaux et les quatre points de Green pour les visiteurs. Le Dukla continue de coller à la zone des playoffs. Nové Zámky qui a désormais douze points de retard sur la sortie de la zone rouge semble désormais quasi condamné à la relégation.

Deuxième victoire consécutive en prolongation pour le Slovan qui déjoue sur le fil Zvolen. C'est en toute fin de prolongation que Golian délivre le club de la capitale qui se maintient dans le rythme.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 39 pts HC Košice : 37 pts HK Nitra : 34 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 32 pts HK Poprad : 29 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 28 pts HC Slovan Bratislava : 26 pts DOXXbet Vlci Žilina : 23 pts HKM Zvolen : 22 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 21 pts HK Dukla Trenčín : 21 pts HC Nové Zámky : 9 pts







