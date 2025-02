Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : La chasse est lancée Trenčín, Michalovce, Poprad gagnent en milieu de tableau. Spišská Nová Ves se rapproche de la première place, le Slovan du podium. En bas, le HK32 revient sur les places qualificatives Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 31/01/2025 à 21:00 Tweeter Michalovce : 2-7

Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 3-1

Liptovský Mikuláš - Žilina : 4-1

Nitra - Trenčín : 0-4

Nové Zámky - Bratislava : 0-6

Zvolen - Poprad : 1-3



hknitra.sk Le Dukla Trenčín s'impose nettement à Nitra

Trenčín continue de mener la chasse avec une troisième victoire consécutive en corrigeant Nitra. Avec 21 arrêts, Grigals blanchit, Tomík marque un doublé. Košice -: 2-7- Banská Bystrica : 3-1- Žilina : 4-1Nitra -: 0-4Nové Zámky -: 0-6Zvolen -: 1-3continue de mener la chasse avec une troisième victoire consécutive en corrigeant. Avec 21 arrêts,blanchit,marque un doublé.

Spišská Nová Ves revient à trois longueurs du sommet de tableau avec un bon succès contre Banská Bystrica. Les lynx ont été efficaces dans un très bon match.

Le Slovan recolle au podium avec un large succès à Nové Zámky qui poursuit sa descente aux enfers vers la relégation. Peterek et Minárik comptent deux points. Kiviaho blanchit avec 16 petits arrêts.

Le Dukla Ingema remporte une large victoire à Košice chez un leader méconnaissable. Krastenbergs et Rockwood marquent trois points chacun.

Poprad remporte une deuxième victoire de suite, une quatrième sur cinq matchs à Zvolen. Dans cette partie, Nauš compte un doublé.

Le HK32 a remporté une brillante victoire contre Žilina qui doute après une deuxième lourde défaite consécutive contre un adversaire du bas de tableau. Ranford et Egle marquent deux buts chacun. Un succès qui permet à Liptovský Mikuláš de recoller aux places qualificatives.



Classement : HC Košice : 85 pts HK Spišská Nová Ves : 82 pts HK Nitra : 75 pts HC Slovan Bratislava : 75 pts DOXXbet Vlci Žilina : 73 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Dukla Trenčín : 64 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 63 pts HK Poprad : 62 pts HKM Zvolen : 55 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 55 pts HC Nové Zámky : 28 pts







