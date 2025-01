Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : La faune sauvage se porte bien Les chamois de Poprad et les loups de Žilina l'emportent en match en retard Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/01/2025 à 21:00 Tweeter Žilina : 2-3 ap

Poprad - Liptovský Mikuláš : 4-1



hkpoprad.sk Poprad s'impose nettement contre le HK32 Michalovce -: 2-3 ap- Liptovský Mikuláš : 4-1 Poprad se reprend enfin après cinq défaites consécutives, les chamois surclassent le HK32 qui subit un troisième revers d'affilée. Cracknell ouvre le score rapidement sur un powerplay. Nauš double la mise dans une nette domination locale. Egle débloque dans la foulée le compteur des visiteurs. Malgré un deuxième tiers largement contrôlé par les chamois, le score reste identique. Le verrou visiteur saute au dernier tiers, Urbánek dès la reprise, puis Cracknell pour un deuxième du soir assurent une large victoire pour Poprad qui retrouve la neuvième place. Michalovce qui restait sur deux victoires de suite ne peut poursuivre sa série et s'incline contre Žilina qui reprend son impressionnante marche en avant. Les renards ouvrent rapidement la marque, le match est houleux et à la mi match Valach double la mise. Peu après Wałęga débloque le compteur des loups. Les visiteurs dominent très largement le dernier vingt et Balហégalise. Il faut disputer une prolongation, au bout d'à peine une minute, Tourigny donne la victoire à Žilina, la neuvième en dix matchs. Junca aura réalisé 28 arrêts. Les Vlci grimpent au quatrième rang, avec encore un match en retard ! Quelle saison pour le promu !

Classement : HC Košice : 80 pts HK Spišská Nová Ves : 73 pts HC Slovan Bratislava : 70 pts DOXXbet Vlci Žilina : 67 pts HK Nitra : 67 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 66 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 56 pts HK Dukla Trenčín : 55 pts HK Poprad : 54 pts HKM Zvolen : 52 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 45 pts HC Nové Zámky : 28 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







