Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : La victoire de nouveau Spišská Nová Ves retrouve la victoire et met fin à sa série de 4 défaites consécutives Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/12/2022 à 21:00 Tweeter Spišská Nová Ves : 1-4 (0-0, 0-4, 1-0)



Trenčín -: 1-4 (0-0, 0-4, 1-0) Spišská Nová Ves restait sur quatre défaites de rang avant son déplacement à Trenčín qui cherche à retrouver du souffle au milieu de tableau après deux revers consécutifs. Le Dukla domine les débats au premier tiers mais sans parvenir à débloquer son compteur avant la première sirène.

Les lynx renversent la tendance au tiers médiant et les locaux s'effondrent. Ulander ouvre la marque après 5 minutes. Les visiteurs sont pénalisés dans la foulée, qu'à cela ne tienne, Nellis en break double la mise en infériorité numérique ! Verbeek alourdit la mise deux minutes plus tard, les locaux agonisent. La partie s'équilibre mais le score est lourd, Kerbashian en fin de période marque le quatrième but du HK Grotto qui déroule.

Les locaux changent de gardien après quarante minutes, le Canadien LaCouvée est remplacé par Borát.

Trenčín revient bien dans la partie au dernier tiers et déjoue enfin le portier des lynx en début de période grâce à Petráš. SNV repart à toute allure et tient la dragée haute pour empêcher le retour dud Dukla qui doit concéder une troisième défaite de rang, nette cette fois.

Spišská Nová Ves brise sa série de défaites et se relance pour conforter sa septième place. Trenčín reste neuvième, à portée des Chevaux de Prešov.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kale Kerbashian

** : Anthony Nellis

* : Filip Surák



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo