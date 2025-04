Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le champion avance Nitra se qualifie pour les demi-finales après un succès au sixième match à Poprad Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/03/2025 à 21:00 Tweeter Nitra : 2-4 (2-4)



Photographe : Veronika Mihaliková pour TASR Nitra remporte le sixième match et se qualifie pour les demi Poprad -: 2-4 Le champion en titre, a loupé une occasion d'en finir au dernier match devant ses partisans, Nitra essaie d'en finir pour s'éviter un septième match décisif. Poprad qui a déjà sauvé une balle de match à l'extérieur, doit continuer à domicile pour poursuivre la série.

La partie démarre bien pour Nitra, qui marque deux buts coup sur coup en fin de période par Buček puis Jackson. Poprad renverse la vapeur au tiers médiant, Calof débloque le score, Bourque égalise juste avant la deuxième sirène. Le champion en titre retrouve les devants en dernière période grâce à Passolt. Les chamois poussent, mais sans parvenir à revenir. Le Corgoň tient et marque en cage vide pour sceller sa victoire et rejoindre les demi-finale pour défendre son titre. Fin de parcours pour Poprad.







