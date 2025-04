Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le champion défendra sa couronne Nitra se qualifie pour la finale en remportant le septième match Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/04/2025 à 21:00 Tweeter Nitra - Žilina : 7-4 (4-3)



TASR Nitra remporte le match 7 et rejoint la finale - Žilina : 7-4 Nitra qui menait la série 3-1 a perdu deux balles de matchs et se retrouve dos au mur dans un septième match à domicile. Žilina qui reste sur deux victoires espère enchaîner pour conclure et rejoindre la finale. Un duel des extrêmes entre le champion en titre et le promu, ce dernier match décisif donnera le nom du deuxième finaliste de cette année.

Les Nitréens démarrent bien avec une rapide ouverture du score de Buček. Les deux équipes se livrent un choc des titans dans le premier vingt avec un jeu de très grande qualité, le score ne bouge pas pour autant. Passolt double la mise dès la reprise. Les Vlci parviennent à recoller grâce à Dej. Le champion en titre domine ouvertement le jeu et Jackson, puis Descheneau deux minutes plus tard alourdissent la mise. Le score est déjà lourd pour Žilina mais Jackson creuse encore l'avance locale au début de la dernière période. Les Loups n'ont pas abandonné et continue de forcer, Varga réduit l'écart puis Fejes les rapproche à deux unités. La pression change de camp, mais Descheneau deux minutes plus tard redonne le large. Le bombardement des visiteurs se poursuit, ils sortent leur gardien mais Okoličány marque dans la cage vide pour définitivement détruire les espoirs du peuple vert. Profitant d'un powerplay, Varga réduit l'écart. Žilina pousse jusqu'au bout mais ne reviendra pas plus avant et doit s'incliner.

Nitra se qualifie au forceps dans cette série malgré une dernière victoire convaincante, le champion en titre défendra son titre contre Košice à partir de vendredi. Žilina sort la tête haute par la grande porte et termine troisième, en ayant fait douter jusqu'au bout le champion en titre, pour sa première saison de retour en Extraliga, c'est de l'excellent travail pour un promu.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Samuel Buček

** : Jaedon Descheneau

