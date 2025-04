Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le champion démarre bien Nitra remporte le premier match de la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/04/2025 à 21:00 Tweeter Nitra - Žilina : 2-1 (1-0)



TASR Nitra remporte le premier match de la demi-finale - Žilina : 2-1 (1-0) Les loups de Žilina démarrent bien le match mais ne parviennent pas à ouvrir le score malgré sa domination. Čederle ouvre le score dès la reprise pour Nitra. Les Vlci ne tardent pas à revenir, trois minutes plus tard Tourigny égalise. Nitra donne le ton et domine nettement le jeu, logiquement le champion en titre repasse devant grâce à Kováč. Žilina force pour revenir à hauteur, mais sa domination sans partage du dernier vingt ne donne rien, Aittokallio tient bon devant la cage locale et ne cède plus rien.

La série démarre bien pour le Corgoň qui mène sa demi-finale et espère doubler la mise demain. Les Vlci devront égaliser pour ne pas perdre le fil.







