Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le champion éliminé Le Slovan s'incline sans briller à Michalovce et quitte la compétition le 26/03/2023 à 21:00 Michalovce - Bratislava : 3-0 (4-2)



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce élimine le champion en titre et passe en 1/2 - Bratislava : 3-0 Le Slovan qui avait assommé son adversaire au match cinq devait l'emporter à Michalovce sous peine d'être éliminé. Les renard à domicile avaient une nouvelle occasion de se qualifier. Le premier tiers ne voit pas de but inscrit, au deuxième les renards frappent à deux reprises par Osburn et Michalčin. Bratislava domine le jeu pourtant et multiplie les tentatives, sans parvenir à déjouer Škorvánek.

Le Slovan continue de presser en dernière période mais en vain. Stérile à l'offensive face à des locaux repliés sur leur cage, rien n'y fait le score ne bouge pas. Bratislava sort son gardien pour tenter de revenir. Buc n'a plus qu'à marquer en cage vide. Le Slovan n'a jamais pu déjouer Škorvánek qui blanchit avec 36 arrêts.

Michalovce se qualifie en six matchs à la surprise générale et affrontera Košice en demi-finale. Bratislava, champion en titre, sort par la petite sans vraiment avoir pu peser sur cette série, normalement largement à sa portée.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stanislav Škorvánek

** : Vadim Pereskokov

