Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le champion est de retour 3e victoire de suite pour Nitra qui revient 4e, le leader sombre, Košice & Banská Bystrica se rapprochent. Žilina et Zvolen assurent en milieu de tableau, en bas Trenčín chasse Junca et garde espoir Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/11/2024 à 21:00 Tweeter Košice - Poprad : 3-2

Spišská Nová Ves - Zvolen : 0-4

Michalovce - Trenčín : 1-4

Nitra - Liptovský Mikuláš : 3-1

Bratislava - Žilina : 2-6

Nové Zámky - Banská Bystrica : 2-5



hknitra.sk Nitra domine Liptovský Mikulᚠet revient 4e - Poprad : 3-2Spišská Nová Ves -: 0-4Michalovce -: 1-4- Liptovský Mikuláš : 3-1Bratislava -: 2-6Nové Zámky -: 2-5 Nitra s'empare de la quatrième place avec un succès logique à domicile contre le HK32. Liptovský Mikuláš n'a plus d'avance sur le Dukla pour assurer sa place dans le bon groupe. Spišská Nová Ves, leader qui restait sur cinq victoires de rang s'est fait humilier à domicile par Zvolen. Les chevaliers dominateurs pendant la rencontre marquent quatre fois sans réplique, en effet Kantor blanchi les lynx avec 31 arrêts. Le HKM reste dans le ventre mou du général, tandis que SNV perd un peu d'avance sur son premier poursuivant. Košice s'est fait quelques frayeurs à domicile mais parvient à déjouer Poprad pour assurer la deuxième place. En effet, menés 2-0 au début du deuxième vingt, il a fallu se retrousser les manches pour renverser les chamois grâce notamment à deux points de Gildon et de Mikúš.

Banská Bystrica assure chez la lanterne rouge Nové Zámky pour rester dans le sillage du deuxième et du coup se rapprocher également du leader.

Troisième victoire consécutive pour Žilina qui corrige le Slovan et recolle à la septième place. Les loups ont fait la course en tête pendant les deux premiers tiers, mais les aigles parvenaient à égaliser et à rester au contact. Dans la dernière période, les visiteurs faisaient sauter la banque avec trois buts sans réplique.

Le Dukla Trenčín met à mal Michalovce et Junca qui a encaissé quatre buts sur 22 lancers et a été chassé de sa cage. Stapley inscrit deux points pour les militaires qui profitent de ce succès pour se rapprocher des bonnes places. Les renards glissent au cinquièmle rang.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 38 pts HC Košice : 34 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 32 pts HK Nitra : 29 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 28 pts HC Slovan Bratislava : 24 pts HK Poprad : 23 pts DOXXbet Vlci Žilina : 23 pts HKM Zvolen : 21 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 15 pts HK Dukla Trenčín : 15 pts HC Nové Zámky : 9 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur