Tipos Extraliga : Le cheval court toujours Les chevaux de Prešov continuent de lutter pour sauver leur peau. Le Slovan et Zvolen brillent suivis de plus loin par Spišská Nová Ves. Le Dukla assure ses arrières tandis que Nitra revient dans les playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/02/2023 à 21:00 Spišská Nová Ves - Michalovce : 5-1

Poprad - Prešov : 3-4 TAB

Košice - Nitra : 2-3

Bratislava - Banská Bystrica : 4-2

Trenčín - Liptovský Mikuláš : 5-4

Nové Zámky - Zvolen : 3-6



Photographe : Daniel Faix pour hkpoprad.sk Prešov s'impose à Poprad et continue de lutter pour le maintien

Prešov lutte toujours pour sa survie et s'est imposé sur le fil à Poprad dans le derby. Giles donne l'avantage aux chevaux au premier tiers malgré une nette domination locale. Les chamois marquent par deux fois à l'entame du tiers médiant pour passer devant. Le HC MV Transport profite de l'indisciline locale pour égaliser en powerplay. Prešov profite d'une rare occasion au dernier vingt pour passer devant. Joie de courte durée, Poprad égalise dans la foulée. Malgré une intense domination, les locaux ne peuvent repasser devant. Finalement aux tirs au but, les snipers visiteurs Avtsin (déjà auteur de trois assistances dans la rencontre) et Gerlach donnent la victoire aux chevaux. Prešov remporte deux points vitaux et s'ils continuent à prendre du retard sur l'incroyable Nitra qui gagne tout, les chevaux sont à sept points de la survie avec deux matchs de retard. Ils peuvent encore tout à fait rattraper Liptovský Mikuláš. Le Slovan reste en tête en mettant fin à la série de victoires de Banská Bystrica. Avec un premier but et deux points de Shtcherbak sous ses nouvelles couleurs. Zvolen reste au contact, à un point derrière avec une victoire probante à Nové Zámky. Les chevaliers peuvent compter sur les performances XXL de Bondra et Jedlička auteurs de quatre points chacun. Spišská Nová Ves rebondit devant ses partisans en écrasant Michalovce battu pour la quatrième fois d'affilée. Kerbashian inscrit un doublé dans cette confortable victoire.

Photo : TASR Le Dukla Trenčín enchaîne une 3e victoire de suite

Troisième victoire consécutive pour Trenčín qui s'est fait quelques frayeurs contre le MHk 32. Le Dukla mène 3-1 après un tiers grâce à un doublé de Sojčík. Liptovský Mikuláš marque deux buts en trente secondes dès la première minute du deuxième vingt pour égaliser. Les militaires parviennent à reprendre deux buts d'avance avec trois points de Valach. Les visiteurs réduisent l'écart en dernier vingt mais ne reviendront pas. Trenčín conforte sa neuvième place dans la bonne partie du tableau, mais pour le club de Saint Nicolas c'est la douche froide puisqu'il n'est plus dans les playoffs, dépassés par l'incroyable retour de Nitra.

En effet le Corgoň de Nitra remporte un succès improbable à Košice. Un doublé de Gill permet aux visiteurs de revenir au contact de dominateurs locaux. Balហmarque le but de la victoire à 2'24 du terme. Nitra remporte une dixième victoire sur leur quatorze derniers matchs, du coup elle raccroche la dixième place synonyme de qualification et prend le large sur la relégation. Le vice-champion en titre et champion d'Europe retrouve enfin des couleurs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Avtsin (HC MV Transport Prešov)

** : Marek Valach (HK Dukla Trenčín)

*** : Aleksandr Avtsin (HC MV Transport Prešov)

** : Marek Valach (HK Dukla Trenčín)

* : Maroš Jedlička (HKM Zvolen)

Classement : HC Slovan Bratislava : 82 pts HKM Zvolen : 81 pts HC Košice : 72 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 69 pts HC '05 Banská Bystrica : 64 pts HC Mikron Nové Zámky : 63 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 61 pts HK Poprad : 60 pts HK Dukla Trenčín : 56 pts HK Nitra : 51 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 49 pts HC MV Transport Prešov : 42 pts







