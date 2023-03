Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le leader est passé Košice se qualifie en cinq matchs pour les demi-finales. Le Slovan frappe les esprits en surclassant le match 5 et sauve une première balle de match Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/03/2023 à 21:00 Tweeter Košice - Nitra : 4-2 (4-1)

Bratislava - Michalovce : 4-0 (2-3)



hckosice.sk Košice rejoint les demi-finales des playoffs - Nitra : 4-2 (4-1)- Michalovce : 4-0 (2-3) Košice a remporté le dernier match et mène la série avec trois victoires, encore une à domicile et la messe est dite contre Nitra. Dans un premier tiers soporifique, rien ne se passe. Au deuxième, les visiteurs vont mieux et prennent par deux fois l'avantage grâce à Gill et Green. Mais les locaux ne se laissent pas compter et égalise par deux fois avant de prendre l'ascendant en fin de période grâce à Rogoň. Košice continue de dominer le tiers final mais le score ne bouge pas, même Parshin échoue en tir de pénalité. Finalement à deux minutes du terme, Bartánus entérine la victoire des métallurgistes avec un but en cage vide. Košice se qualifie facilement en cinq matchs et rejoint les demi-finales des playoffs. Fin de saison pour Nitra, qui a terminé de façon inespérée vu ses difficultés durant l'essentiel de l'exercice.

Bratislava dos au mur dans la série devait l'emporter à domicile contre Michalovce où être éliminé. Le Slovan a enfin montré son vrai visage et écrase son vis à vis dans ce match 5. Fominykh et Harris permettent aux locaux de mener 2-0 en à peine six minutes. Les aigles monopolisent le jeu et étouffent leur adversaire complètement perdu. Le score n'évolue plus avant le dernier tiers. MacKenzie et Kytnár alourdissent encore la note. Coreau blanchit avec seulement 17 arrêts. Le champion en titre a prouvé qu'il avait de la puissance de frappe et de la ressource. Le Slovan sauve une première balle de match mais il reste dos au ravin, il faudra encore gagner demain à Michalovce pour continuer de défendre le titre.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Patrik Rogoň (HC Košice)

** : Michal Beňo (Slovan Bratislava)

* : Marek Slovák (HC Košice)

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo