Tipos Extraliga : Le leader et les béliers assurent En matchs en retard, le Slovan Bratislava conforte sa première place, les béliers de Banská Bystrica remportent une deuxième tonitruante victoire de suite Philippe Rouinssard le 06/12/2022 à 21:00 Spišská Nová Ves - Banská Bystrica : 2-7

Nitra - Bratislava : 1-4

hc05.sk Les béliers de Banská Bystrica renversent Spišská Nová Ves

En match en retard de la douzième journée, Spišská Nová Ves recevait Banská Bystrica qui l'avait écrasé dimanche. Pas de revanche pour les lynx renversés encore plus nettement par les béliers. Majdan ouvre pourtant le score pour les locaux après 34 secondes de jeu. Les visiteurs renversent la tendance et égalisent à la mi-tiers. Les béliers accélèrent au tiers médiant et inscrivent trois buts dont un doublé pour Kontos. Au début du dernier tiers, Majdan marque une deuxième fois pour redonner un peu d'espoir à SNV. Mais l'avalanche du HC 05 reprend et enfoui définitement les locaux complètement surclassés. Kontos complète le tour du chapeau et finit à 6 points dans ce match fou. Jendek marque son deuxième but de la soirée et son quatrième point. Björkung et Troock terminent à trois points. Cette deuxième victoire impeccable de Banská Bystrica lui permet de s'emparer de la 8ème place à égalité de match avec tous ses adversaires du championnat. Quatrième défaite de suite pour le HK Grotto qui voit les cinq premiers s'éloigner et ses poursuivants dont son adversaire du jour, se rapprocher.

Le Slovan n'a pas tremblé dans son match en retard chez la lanterne rouge Nitra encore battu. Haščák le meilleur pointeur du championnat s'offre encore une belle soirée avec un but et une assistance. L'ancien lyonnais, Takáč compte également deux points. Bratislava prend un peu d'avance en tête de l'extraliga slovaque, tandis que rien ne va plus pour Corgoň qui subit une huitième défaite de suite.

Classement : HC Slovan Bratislava : 49 pts HKM Zvolen : 46 pts HC Mikron Nové Zámky : 44 pts HC Košice : 43 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 41 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 34 pts HK Poprad : 30 pts HC '05 Banská Bystrica : 29 pts HK Dukla Trenčín : 28 pts HC MV Transport Prešov : 25 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 24 pts HK Nitra : 21 pts







