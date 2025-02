Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le leader renversé Poprad domine le leader et passe 7e, Spišská Nová Ves et Nitra restent sur le podium après leur succès, suivis par Žilina et Banská Bystrica. Michalovce perd du terrain en milieu de tableau Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/02/2025 à 21:00 Tweeter Poprad : 2-5

Nové Zámky - Banská Bystrica : 1-6

Bratislava - Žilina : 1-2 ap

Spišská Nová Ves - Zvolen : 2-1

Michalovce - Trenčín : 2-1 TAB

Nitra - Liptovský Mikuláš : 3-1



hckosice.sk Poprad l'emporte nettement à Košice et passe septième Košice -: 2-5Nové Zámky -: 1-6Bratislava -: 1-2 ap- Zvolen : 2-1- Trenčín : 2-1 TAB- Liptovský Mikuláš : 3-1 Poprad cartonne chez le leader, Košice, pour une cinquième victoire en six matchs. Bjalončík et Nauš inscrivent chacun un doublé. Une victoire qui permet aux chamois de grimper au septième rang.

Du coup Spišská Nová Ves se rapproche avec un succès acquis au dernier tiers contre Zvolen avec des buts de Kestner et Bortňák.

Nitra reste le troisième compère avec un succès logique contre le HK32 avec un doublé de Lacka.

Žilina remporte sa troisième victoire de suite chez le Slovan pour rester au contact du podium. C'est un but de Wałęga en prolongation qui assure la victoire des loups. Bratislava prend un point mas glisse au sixième rang.

Banská Bystrica récupère la cinquième place en s'imposant largement chez le futur relégué, Nové Zámky. Dans cette rencontre sans suspense, Voyer inscrit trois points dont deux buts.

Michalovce l'emporte aux tirs au but contre le Dukla mais perd une place et n'est plus que 8ème.



Classement : HC Košice : 89 pts HK Spišská Nová Ves : 88 pts HK Nitra : 85 pts DOXXbet Vlci Žilina : 80 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 78 pts HC Slovan Bratislava : 76 pts HK Poprad : 71 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 71 pts HK Dukla Trenčín : 68 pts HKM Zvolen : 62 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 58 pts HC Nové Zámky : 29 pts







