Tipos Extraliga : Le leader se fait peur Nové Zámky s'est fait des frayeurs avant de l'emporter de justesse. Le Slovan chute ce qui permet à Zvolen, Spišská Nová Ves et Košice de se rapprocher. Trenčín et Banská Bystrica confirment leur bonne forme Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/11/2022 à 21:00 Tweeter Liptovský Mikuláš - Michalovce : 2-3 TAB

Košice - Poprad : 2-0

Spišská Nová Ves - Prešov : 5-2

Nitra - Zvolen : 0-3

Bratislava - Trenčín : 1-2 TAB

Banská Bystrica - Nové Zámky : 2-3 TAB

hc05.sk Nové Zámky s'impose de justesse à Banská Bystrica

Nové Zámky s'est fait des frayeurs sur la glace de Banská Bystrica. En effet les béliers démarrent à fond de train, Tamáši et Björkung marquent à deux minutes d'intervalle au début de tiers pour donner aux locaux un avantage conséquent. Mais les Américains de NZ leur permettent de revenir, Jackson débloque le compteur des verts dès la reprise du deuxième tiers tandis que Johnson arrache l'égalisation à 1'35 de la fin ! Après une longue séance de tirs au but, Jackson le maître artilleur des taureaux leur offre la victoire.

Zvolen se rapproche des deux premières places après une victoire facile à Nitra. Le gardien canadien du HKM, Paterson, blanchit avec 21 arrêts.

Deuxième victoire de suite pour Spišská Nová Ves qui reste dans le sillage après avoir surclassé Prešov qui rechute lourdement. Gi ľ ák et Kerbashian inscrivent un doublé chacun. Beaudry inscrit trois points.

Košice renoue avec la victoire en s'imposant à domicile contre Poprad qui s'incline pour la deuxième fois de suite. Les noirs et oranges remontent 5e. Janus la nouvelle recrue du HCK brille avec un blanchissage à 29 arrêts ! Ferenc marque deux points.

Michalovce perd une place car il a du avoir recourt aux tirs au but pour l'emporter à Liptovský Mikuláš. Un point qui qui permet au MHk32 de repasser 10ème.

La belle victoire du jour est à mettre au crédit du Dukla qui l'emporte en fusillade à Bratislava. Le premier tiers est équilibré et aucune des deux équipes ne trouve la faille. Le Slovan presse au tiers médiant et logiquement débloque son compteur par Fomynkh. Trenčín accélère en dernière période et le sniper Petráš égalise pour son dixième but de la saison. Aux tirs au but ce sont les visiteurs qui l'emportent et occupent la huitième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jaroslav Janus (HC Košice)

** : Jérémy Beaudry (HK Grotto Spišská Nová Ves)

* : Robby Jackson (HC Mikron Nové Zámky)

Classement : HC Mikron Nové Zámky : 41 pts HC Slovan Bratislava : 39 pts HKM Zvolen : 37 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 34 pts HC Košice : 33 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 33 pts HK Poprad : 25 pts HK Dukla Trenčín : 24 pts HC '05 Banská Bystrica : 23 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 21 pts HK Nitra : 21 pts HC MV Transport Prešov : 20 pts







