Banská Bystrica - Michalovce : 3-2

Liptovský Mikuláš - Zvolen : 0-1

Poprad - Nitra : 4-3 TAB

Nové Zámky - Prešov : 2-1



Zvolen, deuxième, reste sur quatre victoires de suite et espère poursuivre sa série à Liptovský Mikuláš qui boitille en bas de tableau. Les locaux sont plus dangereux au premier vingt mais sans résultat au tableau d'affichage. Le HKM inverse la tendance au tiers médiant. Langkow contourne le but local, remet dans le cercle gauche pour Jedlička qui reprend victorieusement pour son huitième but de la saison. Le rythme baisse en dernière période, le MHk32 tente de revenir mais ne parvient pas à déjouer Trenčan qui blanchit avec 23 arrêts. Cinquième victoire de suite pour Zvolen qui rejoint à égalité le premier mais avec un match supplémentaire joué.

Nové Zámky reste sur le podium après une victoire logique à domicile mais tout de même difficile contre Prešov qui reste très combatif sur ses derniers matchs. Les frères Mikúš ont encore assuré, Tomáš marque deux points dont un but et Juraj une assistance.

Poprad a du batailler ferme à domicilme pour se défaire de Nitra lanterne rouge, qui s'incline encore mais prend un point au pied des Hautes Tatras. Le Canadien Donaghey égalise en fin de partie et permet aux visiteurs de pousser jusqu'en temps supplémentaire. Celui-ci n'ayant rien donné, la partie se règle aux tirs au but et ce sont les Chamois qui l'emportent.

Troisième victoire d'affilée pour Banská Bystrica qui inflige à Michalovce sa première défait en six rencontres. Pourtant les renards menaient 2-0 après un tiers, grâce à des buts de Pavlovs et Vašaš. Dès la reprise, Tamasi débloque le compteur local en powerplay avant que Kojo n'égalise à la mi-match. Les béliers maîtrisent le dernier tiers et Sukeľ marque un superbe but de la victoire locale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Adam Trenčan (HKM Zvolen)

** : Jakub Sukeľ (HC '05 Banská Bystrica)

* : Tomáš Mikúš (HC Mikron Nové Zámky)



Classement :