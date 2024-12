Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Le vol tranquille Les aigles de Bratislava dominent tranquillement la lanterne rouge Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/11/2024 à 21:00 Tweeter TASR Le Slovan domine logiquement Nové Zámky

Bratislava - Nové Zámky : 4-2 (1-1, 0-0, 3-1) - Nové Zámky : 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)

Le Slovan a domicile espère rebondir après deux revers d'affilée pour semer ses poursuivants qui se rapprochent. La réception de Nové Zámky toujours dernier et vaincu à ses trois dernières sorties, semble être de bon augure pour le club de la capitale. Profitant d'un rapide premier powerplay, Slovák ouvre les compteurs en faveur des taureaux. Le premier vingt est équilibré et agréable sur un bon rythme, dans les derniers instants, Bakoš égalise. Le Slovan domine sans partage le tiers médiant mais le score ne bouge pas. Le verrou de NZ finit par sauter au dernier tiers avec trois buts encaissés, dont deux en 20 secondes et un deuxième pour Bakoš. Une victoire logique pour Bratislava qui recolle à la sixième place et maintient son premier poursuivant à quatre points. Nouveau revers pour la lanterne rouge qui ne parvient pas à refaire son retard.

Classement : HC Košice : 51 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 44 pts HK Nitra : 42 pts HK Spišská Nová Ves : 42 pts HK Poprad : 38 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 35 pts HC Slovan Bratislava : 35 pts DOXXbet Vlci Žilina : 31 pts HKM Zvolen : 28 pts HK Dukla Trenčín : 27 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 23 pts HC Nové Zámky : 13 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo