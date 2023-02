Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les béliers foncent Avec une 5e victoire de suite le HC '05 entre dans les places protégées. Le Slovan repasse premier, Nové Zámky se reprend. Poprad et Trenčín poursuivent la course, tandis que le bas de tableau ralenti Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/02/2023 à 21:00 Tweeter Trenčín - Spišská Nová Ves : 4-3 TAB

Michalovce - Banská Bystrica : 1-3

Zvolen - Liptovský Mikuláš : 2-1 ap

Prešov - Nové Zámky : 1-2 TAB

Nitra - Poprad : 4-5 TAB

Košice - Bratislava : 0-1



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk 5e victoire de suite pour les béliers à Michalovce - Spišská Nová Ves : 4-3 TABMichalovce -: 1-3- Liptovský Mikuláš : 2-1 apPrešov -: 1-2 TABNitra -: 4-5 TABKošice -: 0-1 Banská Bystrica aligne une cinquième victoire d'affilée, une neuvième sur ses dix derniers matchs. Une série incroyable qui permet aux béliers de grimper à la cinquième place dans les places directement qualificatives pour les quarts de finale des playoffs. Le HC '05 a dominé Michalovce avec un doublé de Troock, les renards sortent justement de ces places protégées et tombe septième.

Le Slovan repasse en tête de l'extraliga avec un succès serré contre Košice, un unique but de Pecararo suffit puisque Coreau blanchit avec 32 arrêts.

Zvolen se contente de la deuxième place avec une victoire difficile contre le MHk 32 avec un but de Messner en prolongation.

Nové Zámky reprend quelques couleurs en l'emportant difficilement aux tirs au but chez la lanterne rouge, Prešov. Les taureaux conservent la sixième place.

Poprad continue de mener la chasse aux bonnes places après un succès difficile mais précieux chez l'épouvantail de ce début d'année Nitra. Les chamois ont mené jusqu'à 3-1 avant de s'effondrer et de se retrouver menés au début du dernier vingt agvec trois points de Green. Ils parviennent finalement à arracher la victoire aux tirs au but.

Le Dukla enchaîne une deuxième victoire d'affilée pour reprendre le large sur le bas de tableau. Trenčín s'impose aux tirs au but avec un doublé de Hudec face à Spišská Nová Ves battu pour la troisième fois d'affilée.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jared Coreau (Slovan Bratislava)

** : Branden Troock (HC '05 Banská Bystrica)

* : Tomáš Záborský (HK Poprad)



Classement : HC Slovan Bratislava : 79 pts HKM Zvolen : 78 pts HC Košice : 72 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 66 pts HC '05 Banská Bystrica : 64 pts HC Mikron Nové Zámky : 63 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 61 pts HK Poprad : 59 pts HK Dukla Trenčín : 53 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 49 pts HK Nitra : 48 pts HC MV Transport Prešov : 40 pts







