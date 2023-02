Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les béliers renversent tout Les béliers de Banská Bystrica menés 4-1 ont renversé le match pour une troisième victoire de suite et passent quatrième. Košice se rapproche du sommet. Nové Zámky confirme au chaud, Michalovce suit. Poprad se réinstalle au milieu de tableau tandis que Nitra confirme sa place qualificative Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/02/2023 à 21:00 Tweeter hkmzvolen.sk Banská Bystrica renverse Zvolen et passe 4ème



Nové Zámky - Spišská Nová Ves : 5-4 ap

Nitra - Bratislava : 3-2

Liptovský Mikuláš - Poprad : 3-4

Prešov - Michalovce : 2-3 ap

Trenčín - Košice : 3-5

Classement : HC Slovan Bratislava : 87 pts HKM Zvolen : 84 pts HC Košice : 78 pts HC '05 Banská Bystrica : 73 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 71 pts HC Mikron Nové Zámky : 68 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 66 pts HK Poprad : 63 pts HK Dukla Trenčín : 62 pts HK Nitra : 57 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 52 pts HC MV Transport Prešov : 46 pts







