Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les chevaliers au galop Les chevaliers de Zvolen remportent le match au sommet et repassent premiers. Košice confirme sur le podium tandis que les lynx passent quatrièmes. Michalovce reste dans les places protégées suivi par Poprad. En bas le MHk32 confirme Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/01/2023 à 21:00 Tweeter hcslovan.sk Zvolen s'impose nettement à Bratislava et repasse 1er

Košice - Nové Zámky : 5-3

Spišská Nová Ves - Poprad : 2-3 ap

Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš : 3-5

Trenčín - Michalovce : 3-4

Bratislava - Zvolen : 2-4 - Nové Zámky : 5-3Spišská Nová Ves -: 2-3 apBanská Bystrica -: 3-5Trenčín -: 3-4Bratislava -: 2-4

Zvolen repasse premier en s'imposant nettement à Bratislava dans le match au sommet. En déjouant les taureaux, Košice confirme sa place sur le podium. Nové Zámky encore battu tombe cinquième, doublé par Spišská Nová Ves qui a pris un point. Michalovce se rassure pour rester dans les places protégées.

Poprad repasse septième avec un bon succès à l'extérieur. En bas de tableau, Liptovský Mikuláš remporte un bon succès en Slovaquie centrale pour assurer sa place en série, avec 8 et 10 points d'avance sur ses deux poursuivants. Le MHk32 a pourtant joué plus de matchs que ses suiveurs, il devra donc se méfier d'un potentiel retour de Nitra auréolé de son titre européen récupéré de main de maître à Angers ce week end et de Prešov qui s'est renforcé tous azimuts pour tenter de revenir dans la course.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Joseph Garreffa (HK Dukla Ingema Michalovce)

** : Marek Hecl (HKM Zvolen)

* : Joona Jääskeläinen (HC Košice)





Classement : HKM Zvolen : 72 pts HC Slovan Bratislava : 70 pts HC Košice : 63 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 60 pts HC Mikron Nové Zámky : 59 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 57 pts HK Poprad : 51 pts HC '05 Banská Bystrica : 51 pts HK Dukla Trenčín : 48 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 40 pts HK Nitra : 32 pts HC MV Transport Prešov : 30 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo