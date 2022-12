Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les chevaliers virent en tête Les chevaliers de Zvolen sont désormais premiers, Košice reste dans leur sillage. Michalovce rebondit. Poprad et Banská Bystrica continuent de gagner, le Dukla se ressaisit Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/12/2022 à 21:00 Tweeter Košice : 1-3

Michalovce - Spišská Nová Ves : 3-2 ap

Prešov - Poprad : 2-4

Zvolen - Nové Zámky : 6-3

Bratislava - Banská Bystrica : 1-2

Trenčín - Liptovský Mikuláš : 5-2



hkmzvolen.sk En déjouant Nové Zámky, Zvolen devient premier Nitra -: 1-3- Spišská Nová Ves : 3-2 apPrešov -: 2-4- Nové Zámky : 6-3Bratislava -: 1-2- Liptovský Mikuláš : 5-2 Zvolen remporte le duel au sommet à domicile en s'imposant nettement face à Nové Zámky, une sixième victoire de rang pour les chevaliers désormais en tête de l'extraliga slovaque juste avant la trêve internationale. Après un premier tiers vierge, le HKM prend le large grâce à un doublé de Hanna. Mais les taureaux marquent deux buts dans la dernière minute dix du tiers pour égaliser. Les locaux reprennent l'avantage à l'entame du dernier vingt mais se font encore égaliser dans la foulée par Farley. Le HKM continue sa poussée et Sládok redonne encore l'avantage aux locaux. Puis les chevaliers frappent encore deux fois pour assurer leur victoire. Košice remporte une victoire pas si facile sur la glace de Nitra. L'inévitable Jääskeläinen donne l'avantage aux métallurgistes au début du tiers médiant. Les Cassoviens doublent la mise au début du dernier tiers avant que les locaux ne se rapprochent en fin de partie. Un dernier but en cage vide clôt une rencontre pas inoubliable.

Michalovce se remet en route avec un succès serré acquis contre Spišská Nová Ves. Menés 1-0 après quarante minutes, les renards livrent un bon dernier tiers. Osburn égalise en double suppériorité. C'est à quatre contre trois que Glazkov permet au Dukla Ingemna de mener la danse. Les lynx inversent la tendance en fin de match et Kerbashian arrache l'égalisation à 1'50 du terme. Maix SNV trop pénalisé dans cette partie commet encore une faute dans les derniers instants. Du coup Michalovce débute la prolongation en powerplay. L'occasion est trop belle et le Sibérien Glazkov donne la victoire !

Poprad garde le rythme avec une bonne victoire emportée à Prešov. Les Chevaux prennent pourtant les devants au premier vingt par Gerlach. La charge du chamois renverse la tendance au tiers médiant, Kukuča égalise dès la reprise avant que Sokoli ne donne l'avantage aux visiteurs. Kotvan double l'avance de Poprad au dernier vingt mais les locaux recollent peu après. Ils pressent pour égaliser mais en vain, un dernier but en cage vide assure la victoire des visiteurs.

Banská Bystrica poursuit son excellente forme avec une troisième victoire de suite en s'imposant chez le leader Bratislava qui du coup perd la première place. Gašpar compte deux points dans la victoire des béliers. Sedláček le nouveau gardien recrue repousse 39 lancers !

Trenčín retrouve la victoire et conforte sa neuvième place en dominant Liptovský Mikuláš. Une bonne performance offensive pour le Dukla puisque Pietroniro, Jurík, Hudec, Petráš et Krajčovič marquent deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Shanne Hanna (HKM Zvolen)

** : Ivan Glazkov (Dukla Ingema Michalovce)

* : Jakub Sedláček (HC '05 Banská Bystrica)

Classement : HKM Zvolen : 52 pts HC Slovan Bratislava : 49 pts HC Mikron Nové Zámky : 47 pts HC Košice : 46 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 43 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 37 pts HK Poprad : 35 pts HC '05 Banská Bystrica : 35 pts HK Dukla Trenčín : 31 pts HC MV Transport Prešov : 25 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 24 pts HK Nitra : 22 pts







