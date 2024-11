Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les derniers seront les premiers Nové Zámky dernier, écrase le leader Spišská Nová Ves qui perd la première place récupérée par Košice. Banská Bystrica, Michalovce et le Slovan suivent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/11/2024 à 21:00 Tweeter Banská Bystrica : 2-3

Bratislava - Liptovský Mikuláš : 3-1

Spišská Nová Ves - Nové Zámky : 5-8

Nitra - Košice : 3-4 ap

Zvolen - Michalovce : 2-4



TASR/Henrich Mišovič Nové Zámky, dernier, corrige le leader Poprad -: 2-3- Liptovský Mikuláš : 3-1Spišská Nová Ves -: 5-8Nitra -: 3-4 apZvolen -: 2-4 Nové Zámky très loin dernier qui reste sur six revers de suite se déplace à Spišská Nová Ves chez le leader. Duel des extrêmes même si les lynx ont été battus sur les trois derniers matchs. Pourtant la lanterne rouge démarre bien et mène rapidement 2-0, une excellente fin de tiers du leader lui permet d'égaliser avant la première sirène. NZ reprend les devants dès la reprise avant que Ondrušek ne double la mise. SNV revient à une longueur mais sur un powerplay Rapuzzi redonne le large. La nouvelle recrue américaine s'illustre avec deux nouveaux buts au dernier tiers. Avec quatre buts d'avance les visiteurs semblent à l'abri mais c'est sans compter deux buts d'affilée des lynx. Les taureaux resserrent les rangs et Slovák inscrit leur huitième but du soir. Une bagarre générale éclate et pas moins de 4 joueurs de chaque côté sont expulsés. Quatrième défaite de suite pour Spišská Nová Ves qui perd la première place. Nové Zámky rebondit enfin mais a encore neuf points de retard !

Košice en profite pour s'emparer du trône après un succès difficile mais important à Nitra. Après à peine 45 secondes de jeu, Mikúš ouvre déjà le score. Profitant d'un double powerplay, le champion en titre égalise au tiers médiant mais les oranges marquent encore deux fois. Nitra se regroupe au dernier tiers et parvient à égaliser tardivement. Il faut donc disputer une prolongation, les métallurgistes l'emportent grâce à Rosandić. Banská Bystrica reste au contact du podium avec une victoire serrée à Poprad. Après un premier tiers vierge, les béliers prennent les commandes grâce à leurs Canadiens. Boucher inscrit un deuxième but au dernier tiers. Les chamois forcent mais ne réduisent le score qu'à la dernière seconde de jeu, trop tard. Michalovce maintient sa cinquième place avec un bon succès glâné sur la glace de Zvolen. Les renards ont mené tout le match et jusqu'à 3-0. Drgoň inscrit un doublé dont un en cage vide. le Français Junca n'a pas été titularisé pour ce match. Le Slovan poursuit sa remontée en retrouvant le sixième rang grâce à un succès logique contre Liptovský Mikuláš. Les visiteurs prennent l'avantage au premier tiers mais ensuite disparaîssent sur la glace laissant leur adversaire égaliser puis passer devant et l'emporter.





Classement : HC Košice : 39 pts HK Spišská Nová Ves : 39 pts HK Nitra : 36 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 35 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 31 pts HC Slovan Bratislava : 31 pts HK Poprad : 29 pts DOXXbet Vlci Žilina : 23 pts HKM Zvolen : 22 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 21 pts HK Dukla Trenčín : 21 pts HC Nové Zámky : 12 pts







