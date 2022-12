Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les herbivores en forme ! Les chevaux de Prešov, les taureaux de Nové Zámky, les béliers de Banská Bystrica et les chamois de Poprad l'emportent. Michalovce poursuit sa série de victoire en brisant celle de Košice. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/12/2022 à 21:00 Tweeter Nitra - Nové Zámky : 2-4

Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 5-1

Košice - Michalovce : 3-4 TAB

Prešov - Liptovský Mikuláš : 8-4

Poprad - Bratislava : 3-2 ap

Zvolen : 3-4



Photographe : Peter Ilenčík pour flashphoto.sk Les chevaux de Prešov corrigent Liptovský MikulᚠTrenčín -: 3-4 Prešov confirme son retour aux affaires avec une deuxième victoire consécutive dans un match capital contre un adversaire direct, Liptovský Mikuláš. Un succès très important qui permet aux chevaux de revenir dixièmes, en lieu et place de leur adversaire du jour, place synonyme de qualification pour les playoffs. Match très offensif puisque pas moins de 12 buts ont été marqués ! Côté chevaux, Sýkora, Šimun et Campagna marquent deux points. Côté MHk32, Štrauch marque aussi le même score. Le HC05 retrouve sa force après deux très lourdes défaites de suite, à domicile il régale en balayan t Spišská Nová Ves battu pour la troisième fois d'affilée. Les béliers renversent leur adversaire dans un match dominé du casque et des épaules. Sukeľ et Bíreš inscrivent deux points. Banská Bystrica repasse neuvième tandis que l'avance des lynx dans les places protégées se réduit encore.

Poprad remporte une belle victoire face au Slovan. Les chamois mènent 2-0 à la mi match mais le club de la capitale parvient à égaliser. En prolongation, Drgoň donne la victoire aux locaux toujours septièmes mais qui se rapprochent des places protégées. Le point pris par Bratislava lui permet de maitenir d'un souffle sa première place, avec cependant un match en moins.

Photographe : Rastislav Búgel nitra24.sk Les taureaux de Nové Zámky s'imposent à Nitra

Nové Zámky après deux revers de suite s'est repris en remportant le derby à Nitra qui s'enfonce encore un peu plus à la dernière place. Les deux équipes sont à égalité après quarante minutes ayant marquée une fois chacune. En dernier tiers les Américains des verts font la différence, Jackson marque deux fois et Johnson une pour donner la victoire à NZ. Les taureaux reprennent la troisième place de la ligue.

Zvolen remporte d'un souffle sur la glace de Trenčín sa quatrième victoire consécutive et reste deuxième mais à égalité de points avec le leader. Le HKM prend pourtant une avance confortable après 20 bonnes minutes grâce à Jedlička auteur d'un hat-trick. Mais le Dukla s'accroche et grâce notamment à un doublé de Petráš reste à hauteur. La fin de match est haletante, les locaux donnent tout mais ne parviendront pas malgré leurs efforts à égaliser.

Košice sur une série de quatre victoires recevait le Dukla Ingemna qui en alignait le même nombre, l'une des séries allait s'achever. Les métallurgistes font fort et prennent l'avantage. Ils mènent même 3-1 à 4 minutes de la fin, le plus dur semble fait. Žitný rapproche le score et à 43 secondes de la sirène finale, Zabusovs arrache l'égalisation. La prolongation ne donne rien et ce sont les tirs au but qui donnent le nom du vainqueur. Alors que les renards marquent deux fois, Škorvánek arrête tous les tireurs locaux. Michalovce s'impose mais reste cinquième, à un point derrière son adversaire du jour.



*** : Maroš Jedlička (HKM Zvolen)

** : Jan Sýkora (HC MV Transport Prešov)

* : Robby Jackson (HC Mikron Nové Zámky)

Classement : HC Slovan Bratislava : 46 pts HKM Zvolen : 46 pts HC Mikron Nové Zámky : 44 pts HC Košice : 43 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 41 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 34 pts HK Poprad : 30 pts HK Dukla Trenčín : 28 pts HC '05 Banská Bystrica : 26 pts HC MV Transport Prešov : 25 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 24 pts HK Nitra : 21 pts







