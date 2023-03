Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les locaux démarrent bien Dans les premiers matchs des quarts les locaux, Zvolen et Banská Bystrica prennent les devants Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/03/2023 à 21:00 Tweeter Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 3-2 (1-0)

Zvolen - Nové Zámky : 4-3 ap (1-0)



hc05.sk Les béliers dominent les lynx au match 1 - Spišská Nová Ves : 3-2 (1-0)- Nové Zámky : 4-3 ap (1-0) Banská Bystrica remporte logiquement le premier match à domicile face à Spišská Nová Ves dans une partie globalement dominée. Les béliers ouvrent rapidement le score en profitant d'un powerplay. Kerbashian égalise également en suppériorité numérique. Qu'à cela ne tienne les locaux reprennent les devants dès la reprise par Ryczek. Profitant encore une fois des fautes du HC '05, les lynx égalisent en toute fin de période médiane. Les efforts des béliers payent encore en début de dernier tiers, Troock redonne pour la troisième fois l'avantage aux locaux. Cette fois c'est la bonne, Banská Bystrica tient son avance jusqu'au bout et remporte le premier match des quarts.

Zvolen qui a terminé la saison sur une série apocalyptique de défaites démarre plutôt bien les playoffs avec une victoire tout de même très serrée à domicile contre Nové Zámky. C'est Johnson qui donne l'avantage aux visiteurs dans la première période. Le deuxième vingt est à sens unique et les locaux parviennent à marquer trois fois sans réplique pour terminer avec une confortable avance. Les taureaux mettent les bouchées doubles et reviennent au dernier vingt. Loggins égalisent en powerplay à 3 minutes du terme. Une faute à la dernière minute de jeu coûte cher à Nové Zámky qui encaisse dès la 18ème secondes de la prolongation sur un lancer de Bondra.

Les deux séries se poursuivent aujourd'hui pour le match 2.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Shane Hanna (HKM Zvolen)

** : Kristoff Kontos (HC ‘05 Banská Bystrica)

* : Benjamin Johnson (HC Mikron Nové Zámky) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur