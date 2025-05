Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Les locaux glacés Nitra s'impose à Košice au premier match de la finale Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/04/2025 à 21:00 Tweeter Nitra : 0-2



TASR/Profimedia Kašík blanchit, Nitra remporte le match 1 de la finale à Košice Košice -: 0-2 La grande finale d'Extraliga slovaque commence à Košice entre les locaux et le champion en titre Nitra. La partie démarre très bien avec un excellent jeu, disputé de part et d'autres. Malgré de bonnes tentatives et plusieurs powerplays pour chacune des formations, le score reste vierge. Les locaux perdent leurs nerfs au second vingt avec de nombreuses fautes mais le tableau d'affichage ne bouge toujours pas. Dès la reprise, Jackson ouvre le score pour Nitra dans une confusion monstre devant la cage et après 45 rebonds. Les métallurgistes poussent pour revenir mais sans résultat tandis que Čederle double la mise. Košice tente le tout pour le tout, sort son gardien mais rien n'y fait, Kašík blanchit avec 23 arrêts. La finale démarre très bien pour le champion en titre.







