Žilina - Nitra : 3-2 ap (3-3)



TASR Les Loups de Žilina remportent le match 6 - Nitra : 3-2 ap (3-3)

Žilina a sauvé sa peau en remportant le cinquième match, les loups sont toujours dans la même situation, il faudra l'emporter à domicile, pour ne pas être éliminé. Nitra a remporté les deux matchs chez son adversaire et veut faire de même pour rejoindre sa deuxième finale de suite et défendre son titre.

Le premier tiers est disputé et légèrement dominé par les Vlci. Miller leur donne donc logiquement l'avantage à la mi-tiers. Nitra renverse la table au tiers médiant, dès la reprise Cotton égalise. Green permet aux visiteurs de passer devant. Un double powerplay, va être mis à profit par Žilina et Tourigny égalise. Le champion en titre est dominateur au dernier vingt mais le score ne bouge plus. Il faut se rendre en prolongation pour la deuxième fois de la demi-finale. Celle-ci est vite pliée, Galamboš donne la victoire aux loups.

Žilina mené 3-1 dans la série a réussit à revenir à égalité et s'offre un septième match décisif mardi à Nitra.