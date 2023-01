Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Mouvement en bas de tableau Nitra, Prešov et Liptovský Mikuláš les trois derniers l'emportent. Poprad se replace, Spišská Nová Ves prend le large et Nové Zámky remonte sur le podium Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/12/2022 ŕ 21:00 Tweeter Liptovský Mikuláš - Zvolen : 5-4

Banská Bystrica - Poprad : 1-4

Košice - Spišská Nová Ves : 3-6

Nitra - Trenčín : 4-1

Prešov - Michalovce : 3-2 ap

Nové Zámky - Bratislava : 6-3



mhk32lm.sk Liptovský Mikuláš fait chuter le leader Zvolen - Zvolen : 5-4Banská Bystrica -: 1-4Košice -: 3-6- Trenčín : 4-1- Michalovce : 3-2 ap- Bratislava : 6-3 Deuxième victoire d'affilée et troisième match avec des points pour Liptovský Mikuláš qui assure la dixième place en dominant le leader Zvolen. Un hat-trick de Handlovský et 3 assistances de Walega ont permis au MHk32 de remporter cette victoire de prestige.

Prešov remporte une victoire très importante à domicile contre Michalovce. La nouvelle recrue russe, Avtsin s'offre deux buts dont le but de la victoire en prolongation pour les chevaux.

Nitra brise enfin son horrible série de treize revers de suite en s'imposant avec brio à domicile face à Trenčín grâce notamment à trois points de Bodák. Cependant le Corgoň reste dernier de la ligue même s'il se rapproche à deux longueurs de la rose rouge prešovienne.

Poprad remporte le match du milieu de tableau assez nettement à Banská Bystrica battu pour la deuxième fois cette semaine. Un hat-trick de Skokan permet aux chamois de l'emporter et de repasser septième.devant son adversaire du jour.

Spišská Nová Ves remporte une deuxième solide victoire d'affilée et importante sur la glace de Košice. Dans ce confortable succès des lynx plus que jamais sixièmes, Myklukha marque quatre points et Wandas trois.

Nové Zámky réoccupe la dernière marche du podium en surclassant Bratislava et en prenant sa revanche des deux dernières rencontres perdues contre le champion en titre. Jackson s'offre un hat-trick pour les taureaux et reprend la première place des compteurs de la ligue devant Haščák du Slovan qui ne marque que deux points dans cette partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Handlovský (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

** : Dávid Skokan (HK Poprad)

* : Robert Jackson (HC Mikron Nové Zámky)

Classement : HKM Zvolen : 58 pts HC Slovan Bratislava : 57 pts HC Mikron Nové Zámky : 53 pts HC Košice : 52 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 50 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 47 pts HK Poprad : 41 pts HC '05 Banská Bystrica : 40 pts HK Dukla Trenčín : 38 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 31 pts HC MV Transport Prešov : 27 pts HK Nitra : 25 pts







