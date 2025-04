Žilina : 2-3 (3-2)



TASR Žilina remporte le cinquième match à Nitra et reste en vie Nitra -: 2-3 (3-2) Nitra vainqueur des deux matchs à l'extérieur peut en finir devant ses partisans et rejoindre sa deuxième finale consécutive pour y défendre son titre. Žilina n'a plus le droit à l'erreur et à l'obligation de l'emporter sous peine d'être éliminé.

Dès la deuxième minute de jeu, le champion en titre oure la marque. En toute fin de période, Avtsin égalise. A la mi-match, Cotton remet les locaux devant. Joie de courte durée pour le public, dès la minute qui suit Fejes égalise. Profitant d'un powerplay au dernier vingt, Varga met les loups devant. Nitra force pour revenir mais en vain et s'incline. Žilina remporte son deuxième match de la demi-finale et ramène la série à domicile.