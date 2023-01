Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Nitra sort du trou Nitra remporte un deuxième succès de rang et abandonne la dernière place. En haut le Slovan et Zvolen mènent toujours la danse. Košice repasse 3e, Spišská Nová Ves remonte tandis que Poprad enchaîne Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/01/2023 à 21:00 Tweeter Zvolen : 0-1

Nové Zámky - Nitra : 1-2

Spišská Nová Ves - Prešov : 5-1

Poprad - Liptovský Mikuláš : 5-3

Bratislava - Trenčín : 6-0

Košice - Michalovce : 3-2



Photographe : Stepan Macsadi Nitra l'emporte à Nové Zámky et n'est plus dernier Banská Bystrica -: 0-1Nové Zámky -: 1-2- Prešov : 5-1- Liptovský Mikuláš : 5-3- Trenčín : 6-0- Michalovce : 3-2 Nitra qui restait sur une bonne victoire enchaîne un deuxième succès de rang en l'emportant dans le derby à Nové Zámky. Un match parfaitement maîtrisé qui permet à Corgoň de quitter la dernière place avec un point d'avance. Un bol de confiance avant d'aborder la finale de la Continental Cup à Angers.

Bratislava fait démonstration de sa force en corrigeant le Dukla. Une démonstration de force où le Canadien Harris s'est illustré par la bagatelle de 6 points (3 buts, 3 assistances) ! Pecararo et MacKeznie en marquent trois tandis que Coreau blanchit avec 26 arrêts.

Le HKM reste second avec une victoire minimale à Banská Bystrica avec un unique but signé Huntebrikner dans la dernière période sur un powerplay. Trenčan blanchit avec 31 arrêts.

Košice remonte sur le podium avec une deuxième victoire de suite, cette fois serrée mais importante face à Michalovce. Deux buts dans le dernier tiers ont permis aux Métallurgistes de venir à bout d'un valeureux adversaire qui enchaîne une quatrième défaite de suite et descend sixième.

Spišská Nová Ves lui ravit en effet la cinquième place avec un large quatrième succès consécutive contre Prešov qui poursuit sa descente jusqu'au dernier rang. Verbeek marque deux buts et trois points dans cette victoire.

Poprad enchaîne une troisième victoire consécutive en s'imposant contre le MHk32. Une victoire serrée qui s'est décidée en fin de dernière période sur un penalty marqué par Záborský confirmé par un ultime but en cage vide. A noter les trois points de Svitana.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brant Harris (Slovan Bratislava)

** : Patrik Svitana (HK Poprad)

* : Adam Trenčan (HKM Zvolen)

Classement :

HC Slovan Bratislava : 63 pts HKM Zvolen : 62 pts HC Košice : 58 pts HC Mikron Nové Zámky : 56 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 53 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 50 pts HK Poprad : 46 pts HC '05 Banská Bystrica : 40 pts HK Dukla Trenčín : 38 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 34 pts HK Nitra : 28 pts HC MV Transport Prešov : 27 pts © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur