Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Nouveau chef de file Košice confirme sa nouvelle première place, Michalovce et Poprad confirment dans le bon groupe. Žilina et Zvolen gagnent égalment en milieu de tableau Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/11/2024 à 21:00 Tweeter Košice - Spišská Nová Ves : 3-1

Michalovce - Liptovský Mikuláš : 2-1 ap

Nové Zámky - Žilina : 1-2 TAB

Trenčín - Poprad : 0-2

Zvolen - Banská Bystrica : 5-4 TAB



hckosice.sk Košice domine Spišská Nová Ves et confirme sa 1ère place - Spišská Nová Ves : 3-1- Liptovský Mikuláš : 2-1 apNové Zámky -: 1-2 TABTrenčín -: 0-2- Banská Bystrica : 5-4 TAB Košice est passé en tête de la ligue après le revers de son rival mais il n'a pas de point d'avance, le duel qui l'oppose à Spišská Nová Ves est donc vital pour connaître le nom du nouveau patron. Dans un premier tiers nettement dominés par les métallurgistes, Repčík ouvre la marque. Un doublé de Lamper permet aux locaux de prendre le large au tiers médiant. La réduction du score de Kestner au dernier vingt n'est qu'anecdotique. Košice s'impose avec brio et confirme sa première place. Poprad met fin à l'excellente série du Dukla qui restait sur quatre succès de suite. Vay blanchit avec 25 arrêts. Cracknell et Nauš marquent au tiers médiant pour assurer la victoire des chamois qui occupent désormais la sixième place du général. Michalovce repart laborieusement de l'avant, toujours sans Junca laissé sur le banc, les renards dominent de justesse le HK32 en prolongation grâce à un but de Slováček. Ce succès permet au Dukla Ingema de conserver sa cinquième place. Le point pris donne l'occasion à Liptovský Mikuláš de se décoller de son premier poursuivant.

Žilina s'est bien remis de son week end européen avec un succès arraché aux tirs au but à Nové Zámky. Le dernier de la classe prend un bon point ce soir. C'est Tourigny et Wałęga qui marquent en fusillade pour donner la victoire aux loups.

Zvolen suit avec un succès arraché face à Banská Bystrica. Les béliers démarrent pied au plancher et mènent rapidement 2-0 après quatre minutes de jeu. Le HKM égalise avant la première sirène et passe devant au tiers médiant. Le HC05 parvient à égaliser par deux fois dans l'ultime période dont la dernière en fin de partie. Pourtant ce sont bien les locaux qui l'emportent aux tirs au but avec trois tentatives réussies contre deux. Hecl termine à trois points pour les chevaliers.

Classement : HC Košice : 42 pts HK Spišská Nová Ves : 39 pts HK Nitra : 36 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 36 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 33 pts HK Poprad : 32 pts HC Slovan Bratislava : 31 pts DOXXbet Vlci Žilina : 25 pts HKM Zvolen : 24 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 22 pts HK Dukla Trenčín : 21 pts HC Nové Zámky : 13 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur