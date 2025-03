Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Nouveau protégé Poprad grimpe dans les places protégées. Spišská Nová Ves, Košice et Nitra sont assurés de terminer sur le podium dans cet ordre. Banská Bystrica sera cinquième. Michalovce repasse 8e, Zvolen l'emporte plus bas Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/03/2025 à 21:00 Tweeter Košice - Nové Zámky : 4-1

Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica : 0-6

Nitra - Michalovce : 2-4

Poprad - Žilina : 3-1

Spišská Nová Ves - Bratislava : 3-2

Zvolen - Trenčín : 4-3



Poprad l'emporte contre Žilina et passe sixième

Poprad continue son excellente fin d'année avec une belle victoire contre les Vlci avec notamments deux points de Suchý. Une victoire capitale pour les chamois qui leur offre la sixième place, directement qualificative pour le deuxième tour des playoffs, il faudra la maintenir mardi. Spišská Nová Ves assure sa première place avec un succès renversant contre le Slovan. En effet, les Aigles ont mené presque jusqu'au bout mais se font égaliser à moins de trois minutes du terme. Portés par leur public, les lynx accélèrent et Vandas leur donne l'avantage à 46 secondes du terme. Echec et mat. Bratislava sort des places protégées à une journée du terme et se retrouve septième. Košice renoue avec la victoire après un succès logique contre Nové Zámky acquis dans les deux dernières périodes.

Banská Bystrica cartonne à Liptovský Mikuláš. Dans le but Emond blanchit tandis que Chicoine compte trois points et Wedman un doublé.

Michalovce l'emporte à Nitra avec un doublé de Chmielewski pour grimper au huitième rang. Il reste un match pour le conserver et recevoir au premier tour des playoffs.

Zvolen remporte une victoire serrée pour l'honneur contre le Dukla, car quoi qu'il se passe le HKM restera dixième jusqu'au bout. Par contre Trenčín perd une place et se retrouve neuvième ce qui lui fait perdre l'avantage de la glace pour les playoffs, si cela ne change pas mardi.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 104 pts HC Košice : 98 pts HK Nitra : 94 pts DOXXbet Vlci Žilina : 91 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 88 pts HK Poprad : 83 pts HC Slovan Bratislava : 81 pts HK Dukla Trenčín : 77 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 74 pts HKM Zvolen : 73 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 59 pts HC Nové Zámky : 29 pts







