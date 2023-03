Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Premier qualifié Zvolen se qualifie pour les demi-finales en remportant le match 5. Banská Bystrica repasse devant dans sa série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/03/2023 à 21:00 Tweeter Banská Bystrica - Spišská Nová Ves : 4-1 (3-2)

Zvolen - Nové Zámky : 5-2 (4-1)



hkmzvolen.sk Zvolen se qualifie en demi aux dépends de Nové Zámky Zvolen troisième de la saison régulière est la première équipe a valider son billet pour les demi-finales des playoffs en remportant le cinquième match contre Nové Zámky. La partie démarre bien pour les locaux qui mènent rapidement 2-0 grâce à Bondra et Stupka. Les taureaux inversent la tendance et égalisent à la moitié de la rencontre. Ils s'effondrent défensivement dans la deuxième partie du match en encaissant trois buts dont deux de Zuzin qui termine la soirée avec quatre points. Le HKM très inquiétant en fin de saison semble avoir retrouvé sa forme en playoffs. Banská Bystrica profite du match 5 à domicile pour repasser aisément devant dans la série qui l'oppose à Spišská Nová Ves. Un premier tiers à sens unique permet aux béliers de marquer trois fois sans réplique dont un doublé d'Urbánek. Le score ne bouge pas au tiers médiant avant que les visiteurs ne débloquent leur compteur dès l'entame du dernier grâce à Beaudry. Mais le HC ‘05 creuse son avance à la moitié de la période. Une victoire confortable pour les béliers qui reprennent les devants pour la troisième fois dans la série. Spišská Nová Ves dos au ravin dois l'emporter à tout prix au sixième match sous peine d'être en vacances prématurées.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Zuzin (HKM Zvolen)

** : Patrik Bačík (HC ‘05 Banská Bystrica)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Peter Zuzin (HKM Zvolen)

** : Patrik Bačík (HC '05 Banská Bystrica)

* : Jakub Urbánek (HC '05 Banská Bystrica)







