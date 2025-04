Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Prolongé Žilina et Nitra gagnent en prolongation et ne sont plus qu'à un succès du dernier carré Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/03/2025 à 21:00 Tweeter Žilina : 3-4 ap (1-3)

Poprad - Nitra : 3-4 ap (1-3)



Photographe : D. Körtvélyesiová pour TASR Žilina remporte le match 4 et mène désormais 3-1 Banská Bystrica -: 3-4 ap (1-3)Poprad -: 3-4 ap (1-3) Žilina s'impose pour la deuxième fois à Banská Bystrica et prend une avance décisive dans la série, les loups pourraient conclure dès la prochaine rencontre à domicile. Balហouvre le score pour les Vlci après à peine 30 secondes de jeu. Varga ne tarde pas à doubler la mise. Le HC05 presse et parvient à réduire le score avant la première sirène avant que Kukuča n'égalise au tiers médiant. Les loups reprennent les devants dans la rencontre. En toute fin de match, Voyer arrache l'égalisation. Il faut disputer une prolongation, et Varga marque de nouveau pour offrir la victoire à Žilina.

Nitra retrouve la victoire et mène désormais 3-1 dans la série contre Poprad. Pourtant les chamois avaient démarrés en fanfare avec un cinglant 3-0 en première période. Mais ils s'écroulent dans le tiers médiant et le champion en titre inscrit trois buts en trois minutes et revient à égalité. Plus rien ne bouge et comme depuis deux matchs il faut aller en prolongation pour connaître le nom du vainqueur. Après onze minutes supplémentaires, Čederle donne finalement la victoire aux visiteurs .







