Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Qui a peur du loup ? Žilina gagne une 5e victoire de suite. Nitra se relance aux tirs au but, Poprad est également vainqueur en fusillade. En bas, le Dukla assure, le HK32 et Nové Zámky continuent leur duel à distance Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/01/2025 à 21:00 Tweeter Nové Zámky : 3-4

Košice - Žilina : 3-4 ap

Michalovce - Poprad : 4-5 TAB

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš : 4-5 TAB

Nitra - Zvolen : 4-3 TAB

Bratislava - Trenčín : 2-5



hckosice.sk Les loups de Žilina gagnent à Košice pour une 5e victoire de rang Banská Bystrica -: 3-4Košice -: 3-4 apMichalovce -: 4-5 TABSpišská Nová Ves -: 4-5 TAB- Zvolen : 4-3 TABBratislava -: 2-5 Žilina poursuit sa série de victoires avec une cinquième acquise à Košice sur la glace du leader. Fejes ouvre rapidement la marque mais en powerplay les métallurgistes égalisent. Mikúš donne l'avantage aux locaux au deuxième vingt pour son second but du match. Košice double la marque mais en fin de période, les loups reviennent à une longueur. En toute fin de match, Tourigny égalise. En prolongation, Wałęga donne la victoire aux Vlci qui ne sont plus qu'à un point de la cinquième place.

Nitra repart avec une victoire laborieuse contre le HKM. Le champion en titre a largement dominé mais doit se contenter d'un match nul à l'issue du temps réglementaire. Et encore, Kalman égalise en toute fin de rencontre. Finalement aux tirs au but, le Corgoň l'emporte. Poprad se rapproche de la septième place en s'imposant aux tirs au but à Michalovce. Les renards démarrent à toute allure et mène 3-0 au début du deuxième tiers. Les chamois parviennent à égaliser avant la deuxième sirène. Slováček remet les locaux devant mais Poprad égalise encore grâce à Šotek. C'est encore Šotek qui donne la victoire aux chamois aux tirs au but.

Trenčín assure dans le classico en corrigeant Bratislava qui voit sa série de victoire prendre fin. Le Dukla inscrit quatre buts dans le tiers médiant pour se débarasser de son rival. Krajčovič et Krajč inscrivent trois points chacun.

TASR Nové Zámky l'emporte et garde un mince espoir de maintien se rapproche de la septième place en s'imposant aux tirs au but à. Les renards démarrent à toute allure et mène 3-0 au début du deuxième tiers. Les chamois parviennent à égaliser avant la deuxième sirène.remet les locaux devant mais Poprad égalise encore grâce à. C'est encorequi donne la victoire aux chamois aux tirs au but.assure dans le classico en corrigeantqui voit sa série de victoire prendre fin. Le Dukla inscrit quatre buts dans le tiers médiant pour se débarasser de son rival.etinscrivent trois points chacun. Nové Zámky repart de l'avant avec un bon succès à Banská Bystrica. Dans un match très offensif, Hawryluk inscrit un doublé et trois points. Gibson est le héros des taureaux lui qui a repoussé 60 lancers ! Malgré tout NZ reste dernier avec 12 points de retard, le maintien semble toujours autant compliqué.

En effet le HK32 limite la casse avec une victoire improbable à Spišská Nová Ves. Les lynx mènent pourtant 2-0 après un tiers. Dans un deuxième tiers complètement renversé, LM inscrit quatre buts sans réplique ! Uhrík compte un doublé. SNV au dernier tiers parvient à marquer deux nouveaux buts et égalise. Après une séance de 8 tirs au but, Liptovský Mikuláš l'emporte finalement.

Classement : HC Košice : 69 pts HK Spišská Nová Ves : 64 pts HC Slovan Bratislava : 62 pts HK Nitra : 58 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 56 pts DOXXbet Vlci Žilina : 55 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 50 pts HK Poprad : 49 pts HKM Zvolen : 47 pts HK Dukla Trenčín : 46 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 40 pts HC Nové Zámky : 28 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo