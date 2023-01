Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Remontée féline Les lynx de Spišská Nová Ves remontent en fin de partie. Poprad s'impose de justesse ce qui permet au Slovan de virer en tête. Nové Zámky et Košice suivent. En bas Liptovský Mikulᚠcontinue encore de gagner Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/12/2022 à 21:00 Tweeter Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica ; 5-2

Michalovce - Spišská Nová Ves : 2-3

Nitra - Bratislava : 3-6

Nové Zámky - Trenčín : 3-2

Prešov - Košice : 1-5

Zvolen - Poprad : 2-3 ap



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Spišská Nová Ves l'emporte à Michalovce - Banská Bystrica ; 5-2Michalovce -: 2-3Nitra -: 3-6- Trenčín : 3-2Prešov -: 1-5Zvolen -: 2-3 ap Dans un duel intéressant en haut de tableau, c'est Spišská Nová Ves qui s'est imposé de justesse après une belle remontée à Michalovce. Après un premier tiers vierge, les renards sortent en avance après 40 minutes par des buts de Hammond et Suja. Mais les Canadiens sous le maillots des lynx sortent du bois au dernier tiers, Beaudry puis Kerbashian marquent tout deux à une minute d'intervalle pour renverser complètement la partie. Les locaux ne peuvent plus revenir et s'inclinent rejoint à égalité par son adversaire du jour.

Košice s'éloigne à la quatrième place avec 5 longueurs d'avance et un match en moins en s'imposant nettement à Prešov dans le derby avec deux points de Tybor et Slovák.

Nové Zámky occupe encore la dernière marche du podium après quelques frayeurs contre le Dukla. En effet après un tiers Trenčín mène 2-0 mais les frères Mikúš marquent chacun un but au tiers médiant pour égaliser. Le dernier tiers s'équilibre mais les taureaux l'emportent grâce à un but de Johnson.

Le Slovan reprend la tête du général après une victoire logique acquise à Nitra avec un doublé de Fominykh et Pecararo trois points de MacKenzie. Bratislava a un point d'avance sur la deuxième place mais possède toujours un match en retard.

Poprad assure sa septième place en remportant une victoire serrée mais de prestige à Zvolen qui perd le premier rang au dernier match de l'année 2022. Par deux fois les chamois ont mené la danse mais se sont fait rejoindre à deux reprises. Le HKM bénéficie d'un powerplay en prolongation mais ne parvient pas à l'emporter, erreur fatale puisqu'en contre Skokan sert un caviar au second poteau à Drgoň qui fusille le portier pour donner la victoire aux visiteurs.

En bas, Liptovský Mikuláš continue d'assurer avec une troisième victoire consécutive à domicile qui lui permet de creuser son avance sur les non qualifiables pour les séries. Le HC '05 a été la victime du jour de St-Nicolas. Saari, Kuru et Karsums marquent chacun deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Matthew MacKenzie (Slovan Bratislava)

** : Radoslav Tybor (HC Košice)

* : Martins Karsums (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

Classement :

HC Slovan Bratislava : 60 pts HKM Zvolen : 59 pts HC Mikron Nové Zámky : 56 pts HC Košice : 55 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 50 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 50 pts HK Poprad : 43 pts HC '05 Banská Bystrica : 40 pts HK Dukla Trenčín : 38 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 34 pts HC MV Transport Prešov : 27 pts HK Nitra : 25 pts







