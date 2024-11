Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Renversants béliers ! Banská Bystrica inscrit 5 buts dans les 13 dernières minutes pour remonter quatrième, derrière le trio de tête toujours vainqueur. Junca blanchit. Nitra se replace 5e. Derrière Liptovský Mikulᚠremporte un succès clé qui lui permet d'assurer sa place un peu plus loin de la zone rouge Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/10/2024 à 21:00 Tweeter Košice - Trenčín : 7-1

Spišská Nová Ves - Žilina : 2-0

Banská Bystrica - Bratislava : 6-4

Liptovský Mikuláš - Zvolen : 4-3

Nitra - Poprad : 7-4

Nové Zámky - Michalovce : 0-4



hc05.sk Banská Bystrica déjoue le Slovan et grimpe 4e

Banská Bystrica renverse le Slovan dans une victoire capitale qui leur permet de passer quatrième. Pourtant le club de la capitale menait 4-1 à la 47ème minute. Les béliers accélèrent brutalement et renversent leur adversaire avec quatre buts de Wedman, Adams inscrit cinq points !

Spišská Nová Ves reste premier avec un succès logique contre les Vlci promus. Kestner inscrit deux points tandis que Mitens blanchit avec 22 arrêts.

Košice écrase le Dukla dans un match à sens unique. Jääskeläinen inscrit un doublé et trois points dans cette démonstration de force. Hatala est le seul qui a marqué côté militaire.

Michalovce reste sur le podium en érasant Nové Zámky, plus que jamais dernier. Junca le gardien tricolore blanchit avec seulement 17 petits arrêts.

Nitra remonte cinquième avec un succès très offensif contre Poprad. Buček compte trois points dans cette belle victoire pour le champion en titre.

Le HK 32 remporte une victoire clé contre Zvolen qui lui permet de mettre trois points d'écart avec les deux derniers et rester dans la bonne zone. Quince a marqué trois points dont deux buts dans la victoire.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 35 pts HC Košice : 31 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 27 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 26 pts HK Nitra : 24 pts HC Slovan Bratislava : 24 pts HK Poprad : 23 pts HKM Zvolen : 17 pts DOXXbet Vlci Žilina : 15 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 12 pts HK Dukla Trenčín : 9 pts HC Nové Zámky : 9 pts







