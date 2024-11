Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Renversement de justesse Spišská Nová Ves mené 2-0 après 40 minutes ne renverse le match que dans les dernières minutes. Košice suit toujours. Poprad continue de remonter comme Zvolen Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/10/2024 à 21:00 Tweeter Poprad - Liptovský Mikuláš : 7-4

Banská Bystrica - Košice : 1-4

Zvolen - Nové Zámky : 3-0

Trenčín - Spišská Nová Ves : 2-4



hkdukla.sk Spišská Nová Ves renverse Trenčín en toute fin de rencontre - Liptovský Mikuláš : 7-4Banská Bystrica -: 1-4- Nové Zámky : 3-0Trenčín -: 2-4 Spišská Nová Ves s'est fait peur dans le match à Trenčín. Le premier tiers est équilibré, les deux équipes se neutralisent. Josling inscrit un doublé au tiers médiant et donne un double avantage au Dukla. Les lynx réduisent le score dès la reprise. Andrusiak égalise en powerplay à 8 minutes du terme. A 1'39 de la fin, les efforts du leader payent enfin et Harper donne l'avantage. Un dernier but en cage vide assure la victoire de SNV. Les militaires peuvent se mordre les doigts d'avoir laisser filer le match sans point. Košice reste dans le sillage du leader avec un bon succès remporté à Banská Bystrica. Les béliers ouvrent pourtant la marque en powerplay grâce à Faith. Peu après les oranges ont égalisé. Košice accélère au tiers médiant et prend un double avantage. Krivošík marque son deuxième but de la soirée au dernier tiers pour assurer la victoire des visiteurs. Poprad poursuit sa remontée avec une troisième victoire consécutive en enfonçant le HK 32. Le premier tiers voit les chamois piétiner leur adversaire et inscrire trois buts sans réplique Mais les visiteurs ne sont pas abattus, ils inscrivent deux buts dans les deux premières minutes, dont un de l'excellent Gerlach, pour recoller au score. Poprad parvient à inscrire encore deux buts avant un dernier but de Liptovský Mikuláš en toute fin de deuxième période. Profitant d'un powerplay, les visiteurs rapprochent encore la marque. En fin de partie, Calof et Török marquent chacun leur deuxième but de la soirée pour donner la victoire aux chamois qui remontent cinquièmes. A noter les 3 assistances de Murphy côté local.

Zvolen glace Nové Zámky qui ne peut sortir de la dernière place. Kantor blanchit son ancienne équipe avec 25 arrêts. Oligny inscrit deux points. Les chevaliers remontent à la huitième place. Classement : HK Spišská Nová Ves : 32 pts HC Košice : 28 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 24 pts HC Slovan Bratislava : 24 pts HK Poprad : 23 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 23 pts HK Nitra : 21 pts HKM Zvolen : 17 pts DOXXbet Vlci Žilina : 15 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 9 pts HK Dukla Trenčín : 9 pts HC Nové Zámky : 9 pts © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur